Grippe aviaire : les éleveurs doivent confiner leurs volailles face à un niveau de risque "élevé" en France

Tous les éleveurs français de volailles vont devoir enfermer et confiner leurs animaux. Selon un arrêté publié au Journal officiel et entré en vigueur ce vendredi 5 novembre, le risque relatif à la grippe aviaire est passé à un niveau "élevé" en France métropolitaine. Le niveau a été relevé face à la multiplication des cas de grippe aviaire dans les pays voisins. "45 cas (H5N1) [ont été] confirmés en Allemagne et 6 cas aux Pays-Bas". Le ministère français de l'Agriculture affirme que depuis le 19 octobre, en Italie, six foyers ont été détectés dans des élevages de dindes de chair situées dans la région de Vérone.

La grippe aviaire a fait son retour en France. "Trois foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (H5N8) ont été confirmés chez des particuliers en lien probable avec un foyer déclaré en Belgique", affirme l'arrêté ministériel. Ces cas ont été détectés uniquement dans des élevages non-professionnels. Il s'agit de trois basses-cours contaminées dans l'Aisne et les Ardennes. Comme les élevages professionnels sont pour l'heure épargnés, le statut "indemne" d'influenza, qui conditionne des débouchés à l'export, est conservé.

Ce niveau de risque implique que tous les éleveurs français de volailles enferment leurs animaux pour éviter les contacts avec les oiseaux migrateurs, potentiellement porteurs du virus. Cette obligation concerne "l'ensemble des détenteurs d'oiseaux : volailles, oiseaux d'ornement, gibier et faune sauvage captive", précise l'arrêté. Une telle mesure avait déjà été prise la semaine dernière au Pays-Bas. Depuis le 10 septembre en France, le niveau de risque était passé à "modéré". Pour tenter d'endiguer l'épidémie, les éleveurs de près de 6.000 communes, en particulier le long de la façade Atlantique et du couloir rhodanien, avaient dû confiner leurs volailles. Mais la mesure ne semble pas suffire face à la multiplication des cas en Italie, en Allemagne et au Pays-Bas.

En imposant le confinement aux volailles sur l'ensemble du territoire métropolitain, le ministère de l'Agriculture espère pouvoir éviter la répétition de l'hiver dernier. Près de 500 foyers d'influenza aviaire avait été recensés dans les élevages de volailles. Plus de 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards, avaient dus être abattus pour contenir l'épidémie. La grippe aviaire avait surtout touché le Sud-Ouest, réputé pour sa production de foie gras.