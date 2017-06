Grippe aviaire - Les éleveurs du sud-ouest appelés à manifester vendredi devant la CCI de Mont-de-Marsan

La Confédération paysanne et le Modef d'un côté, la FDSEA de l'autre appellent les éleveurs de canards et de volailles à manifester ce vendredi à Mont-de-Marsan. Les éleveurs attendent toujours le versement des aides promises par l'Etat depuis la mi-juin.

Près de 1.000 manifestants sont attendus ce vendredi matin devant la Chambre de commerce et d'industrie de Mont-de-Marsan ou se tient l'assemblée générale du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Les producteurs de canards et de volailles attendent toujours les aides de l'Etat et de l'Europe pour compenser l'abattage de leurs élevages lors de la dernière grippe aviaire cet hiver. Des éleveurs des Landes, du Béarn, du Pays basque, des Hautes-Pyrénées et du Gers sont attendus.

RAPPEL: MOBILISATION A MONT-DE-MARSAN DEMAIN MATIN! POUR défendre les petites fermes et des mesures de biosécurités adaptées. @ConfPaysanne — Conf' Béarn (@ConfBearn) June 22, 2017

Une manifestation, deux cortèges

Parmi les syndicats présents, il y a le Modef et la Confédération paysanne d'un coté, la FDSEA de l'autre. Les premiers axent leurs revendications sur une autre gestion des épisodes de grippe, avec pour mot d'ordre pas d'abattage systématique comme ça a été le cas à Barcus, Domezain et Gabat au Pays basque en avril. Pour la FDSEA, il s'agit surtout de rappeler que, pour la 2e grippe aviaire, cette année, les aides promises n'ont toujours pas été versées. Il manque aussi 30% des aides de la première épizootie.

#InfluenzaAviaire : @MezardJacques précise le calendrier de versement des indemnisations pour les éleveurs https://t.co/LGHxyapers — MinAgri (@Min_Agriculture) June 9, 2017

La situation est très grave. Il ne faudrait pas qu'on ait une 3e grippe aviaire." ►Jean-Louis Campagne, coordinateur à la Confédération paysanne

Jean-Louis Campagne. Copier

Il y aura donc deux cortèges ce vendredi à l'ouverture de l'AG du CIFOG à neuf heures à Mont-de-Marsan. Les représentants syndicaux devraient être reçus. Si la venue du nouveau ministre de l'Agriculture Stéphane Travert est espérée, deux directeurs du ministère, l'un chargé des indemnisations l'autre des mesures de biosécurité, seront bien présents. Car il faut décider maintenant des futures mesures à mettre en place. Un autre syndicat, la Coordination rurale, devrait aussi se joindre à la manifestation.

►►A LIRE AUSSI :