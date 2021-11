Grippe aviaire : les éleveurs gersois avaient jusqu'à ce vendredi pour confiner volailles et canards

Comme dans les 14.000 élevages français, les volailles et canards gersois sont de nouveau confinés pour l'hiver. Le gouvernement impose aux éleveurs l'enfermement de leurs bêtes car la grippe aviaire menace déjà.

Le 5 novembre dernier, le ministre de l'Agriculture a réhaussé le seuil d'alerte à "risque élevé" : c'est-à-dire que des cas ont déjà été constatés en Europe du Nord et les oiseaux migrateurs porteurs du virus pourraient migrer jusqu'à chez nous.

L'hiver dans un hangar ou sous un filet

Les éleveurs s'y attendaient mais plus tard dans le mois. Il faut dire que la dernière vague d'épidémie de la maladie est très récente. En mars dernier, Antonin Pinche, 31 ans, a dû faire abattre ses 500 canards car à 10 kilomètres de son exploitation, le cheptel d'un autre éleveur a été contaminé. "Ca a été très dur de voir ses bêtes se faire piquer les unes après les autres avec une injection léthale", se rappelle l'éleveur de la ferme de Baylac, à Lartigue.

Il a fallu rebondir mais pas question de revivre cette expérience : Antonin a donc décidé d'investir dans la construction d'un hangar. Seulement voilà, la COVI19 a ralentit la construction, notamment avec la pénurie de matières premières.

8 mois après avoir perdu son élevage, le hangar n'est pas prêt. Et Antonin Pinche voit la menace de la grippe aviaire revenir sans pouvoir mettre ses nouveaux canards à l'abri.

Un investissement de plus pour les éleveurs

Sa seule solution : les laisser dehors, dans des travées qu'il faut couvrir d'un filet. Cette mesure est permise aux petites exploitations comme la sienne. Un nouvel investissement de 1.000 euros mais ce n'est pas ce qui lui coûte le plus : "franchement, ce n''est pas le top pour eux, c'est des canards habitués à évoluer en plein air. C'est une grosse source de stress pour eux. ll y aurait même une mortalité à les laisser totalement à l'intérieur."

Même avec cette solution du filet, ses canards vont évoluer dans un espace très réduit et ça lui pèse : "ce système de petite exploitation, c'est ce à quoi on voudrait tous tendre mais économiquement et surtout sanitairement, ce n'est pas vivable".

Je suis en pleine réflexion d'abandonner l'élevage de canards pour toutes les contraintes sanitaires qu'on impose

La ferme de Baylac s'en sort parce qu'Antonin Pinche diversifie sa production depuis quelques années : il vend ses produits transformés sur place et élève aussi des brebis et des bovins "mais ce n'est pas le cas de tous les producteurs", estime-t-il. "On a pas encore ces frais supplémentaires qui s'additionnement qui vont faire du mal à notre trésorerie et à notre rentabilité".

Une mesure pour limiter les risques avant les fêtes de fin d'année

Cette mesure contraignante est prise à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Et elle doit servir "à minimiser le risque", selon Philippe Everlet. Le responsable de la filière avicole dans la Chambre d'Agriculture du Gers s'adresse aux 850 producteurs de volailles et/ou de canards de son département : "est-ce qu'il faut mieux se protéger pendant deux, trois ou subir ce qu'on a déjà subi il y a quelques mois ?"

Philippe Everlet tient à rappeler le bilan de cette dernière vague : "ça a provoqué quand même l'abattage de presque 1 million de têtes dans le Gers où 500 foyers de contamination ont été détectés". "On n'a plus envie de vivre ça donc prenons cette consigne comme un parapluie, sinon on prend des risques" prévient-il en pensant aux ventes de foies gras pour les fêtes de fin d'année.