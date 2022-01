Pour ses traditionnels vœux de la nouvelle année, la MSA Sud Aquitaine, qui couvre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, est longuement revenue sur l'une des principales préoccupations du moment : la nouvelle et très virulente épidémie de grippe aviaire.

Grippe aviaire : les éleveurs ont "le sentiment de ne plus pouvoir faire face à ces épisodes qui se répètent"

Pour la quatrième fois en six ans, les éleveurs de canards et de poulets des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques doivent faire face à un nouvel épisode de grippe aviaire. Avec une centaine de foyers déclarés dans le département landais ce jeudi 13 janvier, cette énième épizootie s'avère une nouvelle fois hors de contrôle, avec une impressionnante virulence.

à lire aussi Grippe aviaire : flambée des cas dans le Sud-Ouest, plus de 150 élevages touchés en France

Si les éleveurs sont maintenant rôdés à la mise en place des vides sanitaires et autres protocoles pour endiguer la propagation du virus, l'usure de ces épisodes à répétition se fait sentir, constate la MSA Sud Aquitaine, la mutuelle sociale agricole des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Des crises qui se répètent, malgré les investissements

"Cette répétition des crises suscite un sentiment de découragement pour le futur", constate en effet Delphine Decoursière, la responsable de l'action sanitaire et sociale de la mutuelle. "Les éleveurs ont le sentiment de ne plus pouvoir faire face à ces épisodes qui se répètent et sur lesquels ils n'ont pas de prise, malgré tous les investissements qu'ils ont fait à titre personnel et sur le plan financier", ajoute-t-elle.

"Cela fait beaucoup d'interrogations pour la poursuite de leur activité, leur devenir en tant qu'exploitant et pour toutes les charges aussi que cela va faire peser sur leur famille et leur vie personnelle", explique Delphine Decoursière.

Certains pensent qu'ils vont devoir arrêter - Delphine Decoursière, la responsable de l'action sanitaire et sociale de la MSA Sud Aquitaine

"Certains pensent qu'ils vont devoir arrêter", constate la responsable de l'action sanitaire et sociale de la MSA Sud Aquitaine. "Ils s'interrogent sur l'intérêt de se réorienter vers une nouvelle filière, et nous sommes là pour les aider à établir un plan d'action et à faire face à cette nouvelle crise."

Une détresse qui amène même certains exploitants à avoir des pensées suicidaires. "Pour nous, c'est important qu'ils puissent avoir cette parole-là, pour qu'on puisse la recueillir le plus tôt possible et qu'on les accompagne au mieux pour éviter d'arriver à un geste irréparable."

Des aides mises en place

Plusieurs dispositifs sont mis en place par la MSA pour venir en aide aux éleveurs confrontés à la grippe aviaire :

un numéro dédié (le 05 59 80 64 84).

un dispositif "répit professionnel", pour faire appel à une aide extérieure et permettre aux éleveurs de s'arrêter quelques jours.

des groupes de parole.

des séances avec un psychologue.

une aide pour demander un RSA à titre dérogatoire.

Il existe aussi toujours le numéro Agri'écoute, numéro disponible 24h sur 24, pour tous les agriculteurs qui se sentent seuls et en difficulté (le 09 69 39 29 19).

Quelle aide de l'Etat pour 2022 ?

"Toutes ces difficultés génèrent des problèmes de trésorerie, nous pouvons bien évidemment suspendre les prélèvements des cotisations, explique Chantal Gonthier, présidente du conseil d'administration de la MSA Sud Aquitaine. On peut aussi proposer des échéanciers de paiement." Deux millions d'euros, c'est le montant des prises en charge des cotisations en 2021 pour les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Environ mille exploitants ont pu être aidés par ce dispositif.

Chantal Gonthier raconte qu'il y a une semaine, quand le ministre de l'agriculture, Julien Denormandie, est venu dans les Landes, elle lui a demandé "une enveloppe très conséquente". Selon la MSA, cette année les élevages de poulets ont été davantage touchés par l'influenza aviaire. Sur toutes les exploitations victimes de la grippe aviaire, il y a 60% de palmipèdes et 40% poulets.