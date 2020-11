Grippe aviaire : les Fermiers de Loué contraints de confiner leurs volailles

Suite à la découverte en France de deux foyers de grippe aviaire, les éleveurs de volailles sont en alerte. La Sarthe fait partie des 46 départements à "risque élevé" et des mesures de protection renforcées ont été instaurées par la préfecture. Les volailles doivent être confinées.

Après le Covid, la grippe aviaire... Comme en 2005 et 2015, Les élevages français de volailles sont en alerte. Après la découverte d'un premier cas mi-novembre en Corse, un second foyer d'influenza aviaire vient d'être détecté dans une animalerie des Yvelines, en région parisienne. La Sarthe fait partie des 46 départements à "risque élevé" et des mesures de protection renforcées ont été instaurées par la préfecture. Toutes les volailles doivent être confinées.

8 millions d'animaux des Fermiers de Loué claustrés

Depuis 3 jours, ce sont près de 8 millions de volailles qui sont confinées par les 1 100 fermiers de Loué. Prévenus par SMS dès l'instauration des mesures, les éleveurs sarthois ont été contraints de claustrer 95% de leurs animaux et de mettre des filets dans leur exploitation pour les 5% restants. La quasi totalité des volailles élevées en plein air se retrouvent donc confinées à cause de ce virus, qualifié de "contrariant" par Yves de la Fouchardière, le directeur des Fermiers de Loué.

Ce dernier préfère d'ailleurs parler d'influenza aviaire, non transmissible à l'homme, afin d'éviter toute confusion avec la grippe. Il faut dire que lors de l'épisode de grippe aviaire en 2005, les ventes de poulets avaient nettement chuté. Et c'est un scénario que les Fermiers de Loué ne veulent pas revivre. D'autant que le groupement sarthois a beaucoup investi ces dernières années dans la biosécurité pour éviter une épidémie qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut décimer 70% d'un élevage.