Grippe aviaire : les Fermiers de Loué doivent confiner leurs volailles

Fini le plein air pour les poulets de Loué! Les volailles élevées essentiellement en Sarthe et en Mayenne vont devoir passer l'hiver confinées. Le gouvernement a pris cette décision par arrêté ce vendredi 5 novembre. Toutes les volailles françaises doivent être enfermées à cause du risque de grippe aviaire devenu "élevé". Cette "mise à l'abri" vise à leur faire éviter tout contact avec les oiseaux migrateurs qui peuvent être porteurs du virus. L'an dernier, la grippe aviaire s'était répandue comme une traînée de poudre dans le Sud Ouest de la France. Plus de trois millions de volailles - essentiellement des canards - avaient dû être abattues. La Sarthe et la Mayenne avaient été épargnées.

Anticipation et résignation

"C'est toujours embêtant pour nous qui sommes des adeptes de l'élevage en plein air", reconnaît Philippe Pancher, le président de la coopérative des Fermiers de Loué qui compte un millier d'éleveurs, essentiellement en Sarthe et en Mayenne. "Mais nous n'avons pas le choix", reconnait-il. "C'est une décision des autorités politiques. Nous devons l'appliquer". Le président des Fermiers de Loué rappelle que les éleveurs sont "formés à l'application de ces mesures de biosécurité", que les "bâtiments sont suffisamment vastes pour accueillir les volailles" et qu'une "surveillance des animaux est effectuée" pour s'assurer du respect de leur bien-être.

ARCHIVE : En novembre 2020, déjà les Fermiers de Loué contraints de confiner leurs volailles

Pas de conséquence sur les volailles festives

Cette mesure de confinement pour lutter contre une éventuelle propagation de la grippe aviaire sera toutefois sans conséquence pour les volailles qui seront sur les tables de Noël, assure Philippe Pancher, éleveur à Conlie et président des Fermiers de Loué. "Nos volailles qui pourraient souffrir le plus sont nos volailles festives. Mais ce n'est pas le cas car nous arrivons à la période de claustration des chapons. Nous avons l'habitude de les confiner pendant le dernier mois d'élevage et de leur donner du lait en poudre en complément de leur alimentation habituelle afin que leur viande soit bien tendre". Le président de la coopérative des Fermiers de Loué affiche sa sérénité. "Il n'y a pas de soucis particulier puisque nous nous préparions déjà à cette mise à l'abri", explique-t-il.