Grippe aviaire : les Fermiers de Loué ont pris l'habitude de confiner leurs volailles

"On va dire qu'on a l'habitude". Yves de la Fouchardière se veut fataliste et rassurant. Face au risque élevé de transmission de la grippe aviaire, les éleveurs français et sarthois doivent protéger leurs volailles des oiseaux migrateurs. Poulets, dindes et chapons de Loué sont donc privés, temporairement, de liberté. Un confinement qui n'aura pas d'impact sur la production de volailles, estime ce mercredi le directeur général des Fermiers de Loué : "Si on prend des précautions, il n'y a pas beaucoup de risques. Après, est-ce que ça change grand chose ? Pas vraiment, puisque les éleveurs sont formés. Ils connaissent le protocole qui consiste à faire rentrer des volailles pour celles qui peuvent être entrées. Certaines volailles ont le droit de rester à l'extérieur dans des parcours réduits sous condition d'une dérogation".

La préfecture de la Sarthe rappelle que les éleveurs sarthois doivent protéger leurs volailles des oiseaux migrateurs © Radio France - yann lastennet

Il y aura des dindes et chapons à Noël

C'est le cas des dindes notamment qui sont autorisées à rester à l'extérieur sur des parcours réduits. Les chapons, eux, sont confinés à quelques semaines de Noël mais cela ne change pas grand chose selon Yves de la Fouchardière. "A cette période, les chapons sont généralement cloitrés avant d'être abattus et commercialisés. Et puis cette année, on a eu une saison extraordinaire pour préparer des volailles festives. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais le temps, finalement, était très favorable".

Un soulagement pour les 1.100 Fermiers de Loué. Ils produisent chaque année 800.000 chapons, poulardes et dindes pour les fêtes de fin d'année. De la volaille festive dont le prix de vente et les marges sont bien supérieurs aux poulets. "On a l'habitude de dire que c'est le 13e mois des éleveurs", ajoute Yves de la Fouchardière selon une formule bien rôdée.

Yves de la Fouchardière, directeur général des Fermiers de Loué © Radio France - yann lastennet

Des poulets et des chapons plus chers cette année

Ce qui inquiète Yves de la Fouchardière en revanche, c'est la flambée des prix des céréales. Elles représente 65% du cout d'un éleveur. "Oui, l'alimentation animale est hors de prix. On met un motard à l'avant et à l'arrière du camion tellement les céréales sont chères aujourd'hui", plaisante le directeur général des Fermiers de Loué même si cette flambée des prix ne l'amuse pas du tout. "Elles ont augmenté de 27 à 28 % en un an. C'est la même chose que les problèmes rencontrés par les boulangers. Et donc, évidemment, ça arrive progressivement dans les usines, ça arrive progressivement dans les élevages et progressivement dans les abattoirs".

Et sur la facture du consommateur. Sur les 22 millions de poulets produits chaque année par les Fermiers de Loué, la marge est de 2% en moyenne selon le patron de la coopérative sarthoise. Impossible dans ces conditions de ne pas répercuter cette hausse. "Quand les prix baissent, on fait profiter des baisses de prix. Quand ça monte, il faut que ça monte autrement, on disparaît. Mais ce ne sera quand même pas considérable. Ramené à une volaille festive, ça va être 1,50 euro, deux euros maximum sur une volaille festive de trois kilos et demi".

Le Covid, c'était formidable ! - Yves de la Fouchardière, directeur général des Fermiers de Loué

La crise sanitaire n'a pas eu que des mauvais côtés pour les Fermiers de Loué. Bien au contraire selon son directeur. "Les consommateurs ont passé plus de temps chez eux avec les confinements. Ils ont beaucoup plus cuisiné et ont consommé plus de volailles de Loué". Les ventes des producteurs ont augmenté de 8 à 10 %. Du jamais vu depuis une quinzaine d'années. Donc, pour Yves de la Fouchardière, "le covid c'était formidable" ! Même si avec le retour à la vie (presque) d'avant et la reprise du travail en présentiel, ce boom des ventes de poulet s'est arrêté.