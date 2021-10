Grippe aviaire : les nouvelles mesures dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées

Le ministère de l'Agriculture a publié un nouvel arrêté ce jeudi 30 septembre définissant des règles plus strictes de surveillance des exploitations face à la grippe aviaire. Une centaine de communes des Pyrénées-Atlantiques et une quinzaine dans les Hautes-Pyrénées sont concernées.

Comme annoncé, le ministère de l'Agriculture serre la vis sur les mesures à appliquer dans les exploitations pour faire face à la grippe aviaire. Il a publié un nouvel arrêté au Journal Officiel ce jeudi 30 septembre pour détailler les règles de surveillance et les zones à risque face à l'épidémie. Parmi les principales mesures qui entrent en vigueur, il y a la mise à l'abri obligatoire des volailles dans les exploitations.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, une centaine de communes sont concernées. Dans les Hautes-Pyrénées, elles sont une quinzaine. Les exploitants doivent donc rentrer leurs animaux dans des bâtiments fermés. Une manière de "préserver les volailles" et les rendre ainsi "moins vulnérables au virus". Les mesures renforcées s'appliquent dans les zones à risque à tous les palmipèdes âgés de moins de 42 jours. Il existe des adaptations pour les plus petits élevages, avec la possibilité de laisser les volailles dehors mais sous filet, mais les mangeoires et abreuvoirs doivent être impérativement placées à l'abri. En bâtiment fermé, la densité maximale est de six canards prêts à engraisser par mètre carré, et quatre en abri léger.

La liste des communes concernées dans les Hautes-Pyrénées

Antin

Bernadets-Debat

Bouilh-Devant

Estampures

Frechede

Lalanne-Trie

Lameac

Lapeyre

Lubret-Saint-Luc

Luby-Betmont

Mazerolles

Moumoulous

Osmets

Puydarreux

Trouley-Labarthe

Vidou

La liste des communes concernées dans les Pyrénées-Atlantiques