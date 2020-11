Grippe aviaire : les particuliers eux aussi concernés par les restrictions dans la Loire et la Haute-Loire

Depuis l'apparition d'un premier cas de grippe aviaire en Haute-Corse, les mesures de protections sont activées sur l'ensemble du territoire métropolitain. La Loire et la Haute-Loire sont donc concernées. Les éleveurs de volailles doivent donc mettre en place des mesures de protection renforcées, dont l'obligation de confinement ou de pose de filets, afin de prévenir le risque. Mais les particuliers eux aussi doivent faire attention à leurs basses-cours, indique la Direction départementale de protection des populations (DDPP).

Les règles de protection s'appliquent aux particuliers

Les particuliers qui ont des volailles en liberté sont eux aussi concernés par ces mesures de biosécurité. Laurent Bazin, directeur de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Loire, indique qu'"il s'agit de protéger les élevages par un filet, afin de réduire les parcours extérieurs, ou de confiner les animaux".

Est aussi prohibée la vente de volailles de façon groupée sur un marché : "S'il y a plusieurs vendeurs de volailles les uns à côté des autres, ce ne serait pas possible. Le risque c'est qu'un vendeur contamine l'autre, et ainsi de suite. Mais on est peu concerné par le département. Si on a un seul vendeur sur un marché c'est possible, parce qu'on n'est pas dans le rassemblement," explique Laurent Bazin. Cette situation se répète tous les deux, trois ans selon le directeur de la DDPP. "Il n'y a aucun risque à consommer les produits," insiste-t-il.

Des dérogations existent, seulement pour les professionnels

La fin du plein air, pour certains élevages professionnels, peut poser problème au-delà de quelques jours. Il est possible dès lors de demander une dérogation auprès de la DDPP : "Un vétérinaire sanitaire se déplacera sur l'élevage, à la charge de l'éleveur, pour vérifier si toutes les autres mesures de maîtrises sont en place : est-ce que l'aliment est bien isolé par exemple ?" Ces dérogations n'existent pas pour les particuliers.

Un coût supplémentaire, en tout cas, pour les aviculteurs qui renoncent souvent à demander les dérogations. C'est le cas de Marine Baguet, qui élève notamment des poules pondeuses, des pintades et des poulets de chair à Sainte-Croix-en-Jarez. Elle constate même que ses poules, habituées au plein air, pondent moins : "en moyenne une trentaine d’œufs en moins tous les jours, indique-t-elle, alors même qu'avec le confinement et l'hiver, la demande est en hausse. Certaines poules se font aussi martyriser par les autres, à cause du manque de place."

Cet épisode de grippe aviaire tombe donc au plus mauvais moment pour elle. "Mais ce serait encore pire si on devait détruire tout l'élevage, ce qui est le cas quand on est touchés par la grippe aviaire", reconnaît-elle. Elle se contente donc d'espérer que le confinement des volailles sera de courte durée.