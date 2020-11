Grippe aviaire : les poulets de Janzé ont encore l'autorisation de profiter du plein air

"Quand on ouvre nos bâtiments le matin, nos chapons sortent en courant, ils aiment être à l'extérieur, c'est beau à voir" Marina et Maxime élèvent des chapons de Janzé à Saint-Armel au sud de Rennes. Leurs volailles ont encore le droit de profiter des cinq hectares de terrains arborés dans leur exploitation. Même si la Bretagne est classée en risque élevé en raison de la menace de grippe aviaire depuis le 6 novembre, leurs poulets labellisés ont obtenu des dérogations.

"Confiner ces volailles aujourd'hui, ce serait créer un véritable stress qui pourrait les fragiliser" - Stéphane Letué, directeur de l'association des poulets de Janzé

Pour minimiser le risque de voir la grippe aviaire contaminer les élevages français, le ministère de l'agriculture impose des mesures pour éviter tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages, vecteurs de cette maladie dont on rappelle qu'elle ne touche pas l'être humain. Ce qui est préconisé, c'est le confinement ou l'installation de filets de protection. Mais pour les 170 éleveurs de poulets de Janzé, la règle s'applique différemment. En accord avec les services vétérinaires, les jeunes poulets qui ne connaissent pas encore les joies du plein air restent confinés dans des bâtiments, en revanche, leurs ainés, qui ont gouté à la ballade en extérieur peuvent toujours rester dehors. Pourquoi ? "Parce que s'il faut de nouveau enfermer un chapon qui a connu le plein air, vous risquez de créer un stress très important chez cet animal" explique Stéphane Letué. "Et un animal stressé, c'est un animal fragile et donc plus sensible au virus."

Marina et Maxime, éleveurs de poulets de Janzé, à Saint-Armel, au sud de Rennes © Radio France - Céline Guétaz

"La grippe aviaire ne nous inquiète pas plus qu'un autre virus" - Maria, éleveuse.

Dans leur élevage, Maxime et Marina ne s'inquiètent pas plus que cela de la grippe aviaire. "Nous travaillons avec nos vétérinaires pour éviter tout virus dans l'exploitation. Celui de la grippe aviaire, comme les autres". A ce jour, aucun cas n'a été décelé en France. Et chez Marina et Maxime, l'essentiel pour l'heure, est de bichonner les chapons qui doivent prêts pour les fêtes de fin d'année.