Grippe aviaire : les promeneurs du littoral doivent désinfecter leurs chaussures

Surtout, n'approchez pas les d'oiseaux en vous promenant ! C'est la consigne dans le Finistère, très relayée par les communes littorales depuis quelques heures, pour éviter que la grippe aviaire ne se propage, alors que les oiseaux, notamment les sternes des Glénan dans le Finistère, la colonie des Moutons, en sont victimes. Un arrêté préfectoral interdit depuis le mois de juillet tout accès à l'Île aux Moutons pour éviter la propagation aux élevages du continent.

Désinfecter ses semelles

Début juillet, l'office français de la biodiversité avait ramassé en une journée 200 poussins morts et quelques poussins d'huîtriers-pie.

Mais les promeneurs sur le continent sont aussi appelés à la vigilance. Les autorités demandent même à ce que vous laviez au liquide-vaisselle et que vous désinfectiez vos semelles de chaussures si vous vous êtes promené dans une zone très fréquentée par les oiseaux et donc possiblement contaminée par les déjections ou parsemée de plumes.

Des goélands retrouvés morts dans les terres

En cas de découverte de corps d'oiseaux, ne pas laisser son chien approcher, ne pas toucher ni déplacer le cadavre, mais noter le lieu et si possible le géolocaliser, avant de prévenir la mairie ou l'Office français de la biodiversité au 02.98.82.69.24

Les guides naturalistes rappellent qu'il est également recommandé de ne pas ramasser les plumes d'oiseaux trouvées dans la nature.

"Depuis la fin juillet, des goélands ont également été trouvés porteurs d'influenza un peu plus à l'intérieur des terres proches du littoral", rappelle la mairie de Concarneau.