Grippe aviaire : les volailles confinées sur tout le littoral du Pas-de-Calais

Onze nouvelles communes sont concernées par le confinement des volailles dans le Pas-de-Calais. Les cas de grippe aviaire se multiplient avec de plus en plus d'oiseaux trouvés morts sur les plages. Le préfet du Pas-de-Calais a donc publié un arrêté ce mercredi après-midi qui étend le confinement à Ambleteuse, Audinghen, Audresselles, Calais, Coquelles, Coulogne, Escalles, Peuplingues, Sangatte, Tardinghen et Wissant.

Des visites vétérinaires sont prévues

Toutes les communes du littoral du Pas-de-Calais sont donc désormais concernées (vous retrouvez la liste complète en fin d'article). Dans cette zone de contrôle temporaire (ZCT), le confinement est donc obligatoire à l'intérieur ou sous filet.

Des dérogations sont cependant possibles après accord de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Pas-de-Calais, principalement dans le cadre d’un transfert direct vers un établissement d’abattage. Des visites vétérinaires seront organisées dans chaque élevage de cette ZCT.

Une levée du confinement sous 21 jours ?

Si la grippe aviaire n'est pas contagieuse ni dangereuse pour l'Homme, le préfet Louis Le Franc rappelle qu'il est "spécifiquement demandé de ne pas s’approcher, ni nourrir ni manipuler les oiseaux sauvages sur cette zone et plus particulièrement sur toute la côte pour éviter tout risque de diffusion du virus."

La levé de la ZCT est prévue sous 21 jours à compter de ce mercredi, seulement si aucun signe de grippe aviaire n'a été décelé et si "aucun nouveau cas ne survient dans la faune sauvage". Tout oiseau sauvage retrouvé mort dans cette zone doit être signalé à la commune concerné.

Toutes les communes concernées

Airon-Notre Dame, Airon-Saint-Vaast, Ambleteuse, Audinghen, Audresselles, Berck, Boulogne-sur-Mer, Calais, Camiers, Conchil-Le-Temple, Condette, Coquelles, Coulogne, Cucq, Dannes, Echinghen, Equihen-Plage, Escalles, Etaples, Frencq, Groffliers, Halinghen, Hesdigneul-les Boulogne, Hesdin-l’Abbé, Isques, Le Portel, Le-Touquet-Paris-Plage, Lefaux, Marck, Merlimont, Nesles, Neufchâtel-Hardelot, Outreau, Oye-Plage, Peuplingues, Rang-du-Fliers, Saint-Aubin, Saint-Etienne-Au-Mont, Saint-Josse, Saint-Léonard, Saint-Martin-Boulogne, Sangatte, Tardinghen, Tubersent, Verlincthun, Verton, Waben , Widehem, Wimereux, Wimille et Wissant.