Grippe aviaire : les volailles déconfinées sauf dans onze villes du Nord

La situation liée à la grippe aviaire s'améliore. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais passent donc du niveau de risque élevé à modéré. Mais l'épidémie se propage encore dans onze communes du Nord où les volailles doivent être maintenues à l'abri.

C'est une bonne nouvelle pour les éleveurs du Nord et du Pas-de-Calais. Alors que l'ensemble du territoire français était placé au niveau de risque élevé depuis le 5 novembre dernier, un arrêté publié au Journal officiel mardi 10 mai permet de déconfiner les volailles dans les zones à risque modéré.

Près de Douai et Gravelines, entre Saint-Omer et Cassel

Seuls 19 départements sont classés à risque élevé, le Nord et le Pas-de-Calais n'en font pas partie. En revanche, onze communes du Nord sont tout de même classées à risque élevé : entre Cassel et Saint-Omer (Bavinchove, Nieurlet ,Noordpeene, Renescure, Zuytpeene), au sud de Douai (Courchelettes, Ferin, Lambres-lez-Douai) et près de Gravelines (Grand-Philippe, Gravelines, Saint-Georges-sur-l’Aa). Dans ces communes, toutes les volailles doivent être maintenues à l'abri.

Ce mercredi soir, la préfecture du Pas-de-Calais n'a pas encore communiqué les zones concernées dans le département.1.374 foyers de grippe aviaire hautement pathogène ont été recensés en France selon le dernier bilan du 6 mai. 16 millions de volailles ont été abattues.