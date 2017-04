Pour éviter la grippe aviaire, les volailles seront confinées en intérieur pendant les périodes de passages d'oiseaux sauvages. Le ministre de l'Agriculture annonce ce jeudi 13 avril avoir signé un pacte avec l'ensemble de la filière avicole réformant les méthodes d'élevage et de transport.

A partir de ce 13 avril 2017, les méthodes d'élevage et de transport de volailles seront modifiées. Les deux mesures les plus importantes sont le confinement des volailles en intérieur pendant les périodes de passages d'oiseaux sauvages et des changement concernant le transport des volailles. Ces évolutions nécessitent des investissements pour la filière.

Un pacte signé par l'ensemble de la filière avicole

La filière s'est engagé ce jeudi à mieux lutter contre la grippe aviaire. Le Modef, la FNSEA et la Confédération paysanne ont signé l'accord avec le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll. Le ministre s'est dit très satisfait d'avoir obtenu cet accord notamment de la part de la Confédération paysanne, qui avait été dans les premiers à dénoncer le modèle industriel de production des canards pour expliquer la diffusion rapide du virus.

Cette signature intervient à quatre jours d'un vide sanitaire total de six semaines dans les élevages de canards de 1.134 communes du sud-ouest dont 267 dans les Landes et 277 dans le Gers. Ce pacte est signé alors qu'à la fin du mois de mai l'ensemble de la filière va redémarrer. En deux ans la grippe aviaire, a provoqué l'abattage de plus de 4 millions de volailles et des pertes évaluées à 250 millions d'euros.