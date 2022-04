Grippe aviaire : "Ne délaissons pas nos producteurs de foie gras" écrivent 10 parlementaires dans une tribune

Dix parlementaires de Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques signent une tribune pour interpeller les pouvoirs publics sur la situation de la filière à cause de la grippe aviaire. Ils demandent des soutiens et une meilleure répartition des couvoirs.

Dix députés et sénateurs du Sud-Ouest dont quatre de Dordogne signent une tribune "Soyons à la hauteur" pour alerter sur la situation des éleveurs et des producteurs à cause de la grippe aviaire. "Au 22 avril, 1.330 foyers de grippe aviaire" ont été recensés écrivent les parlementaires dans ce communiqué envoyé ce lundi 25 avril. Des foyers découverts notamment dans les Landes, en Vendée mais aussi en Dordogne. En Périgord, 43 foyers ont été recensés lors du dernier point en préfecture le vendredi 22 avril dernier, et plus de 300.000 volailles ont été abattues.

Une tribune pour demander une meilleure répartition des reproducteurs

Dans ce texte, les parlementaires "interpellent les pouvoirs publics afin de leur demander de s'engager aux côtés de ces acteurs économiques qui font vivre nos territoires", ils demandent également une meilleure répartition des couvoirs et des troupeaux reproducteurs qui sont actuellement localisés dans certains départements.

Les quatre députés de Dordogne signent ce texte

Les quatre députés de Dordogne, Jean-Pierre Cubertafon (Modem appartenant à la majorité présidentielle), Jacqueline Dubois (LaREM), Philippe Chassaing (LaREM) et Michel Delpon (LaREM) ont signé cette tribune. Le texte est également signé dans les Landes par les députés Lionel Causse et Fabien Lainé. Elle est également signé dans les Pyrénées-Atlantiques par Vincent Bru et Florence Lasserre, tous deux députés. Dans le Lot-et-Garonne, la tribune est signée par le sénateur Jean-Pierre Moga et par le député Michel Lauzzana.