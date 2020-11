Grippe aviaire : "On ne va pas revivre ce qu'on a vécu" assurent des éleveurs béarnais

Pas question de revivre la crise de 2016 pour Eric Dumas, éleveur installé notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et vice-président du CIFOG, le comité interprofessionnel du foie gras. "Pour toute la filière, ça a été un vrai traumatisme", raconte-t-il, "une onde de choc". Des nouvelles mesures, de prévention et de protection, ont donc depuis été mises en place dans les élevages de volailles partout en France, et notamment dans le Béarn. Ce qui permet à Eric Dumas de vivre plutôt "sereinement" ce retour du virus de la grippe aviaire sur le territoire, avec un premier cas avéré en Corse au début de la semaine.

Confinement et référencement

Plusieurs niveaux de risque sont désormais utilisés. En cas de risque élevé, comme c'est le cas en ce moment, des filets de protection sont obligatoires et les animaux sont confinés dans les bâtiments. "La nourriture aussi est rentrée à l'intérieur", ajoute Eric Dumas. Autre nouveauté : le référencement de tous les sites d'élevage en France. Grâce à ça, si un cas est avéré quelque part, il est rapidement isolé et tous les mouvements d'animaux sont stoppés pour éviter la propagation du virus. Et donc éviter les fameux cas-contacts.

Il y a eu une vraie prise de conscience des éleveurs - Eric Dumas

"On sait comment ça se passe"

Chez les petits éleveurs aussi, l'angoisse est moins grande que les années précédentes. "On sait comment ça se passe maintenant", admet Sébastien Lagabarre, éleveur installé à Soumoulou. "Tout le monde connaît bien le sujet", ajoute-t-il, "alors tout le monde sait ce qu'il a à faire et les risques qu'on encourt". "Il y a une vraie prise de conscience des éleveurs", assure Eric Dumas.