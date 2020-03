La grippe aviaire n'est pas de retour dans les Landes et les autorités ne renforcent pas les mesures pour s'en prémunir. Pourtant, des informations en ce sens ont circulé ces derniers jours : il s'agit d'une "erreur de communication".

Grippe aviaire : non, il n'y a pas de renforcement des mesures dans les Landes

En ces temps de confinement pour les hommes, en raison de la crise du Covid-19, faut-il aussi confiner les volailles ? C'est ce qu'a pu laisser penser un message envoyé ces derniers jours aux mairies dans les Landes faisant état d'un "renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre l'influenza aviaire dans les basses cours".

Le message émane de la DDCSPP, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Il s'agit d'une administration, liée à la préfecture des Landes, chargée notamment de surveiller l'état sanitaire des animaux dans le département. Dans le message envoyé aux mairies, la DDCSPP fait état d'un "renforcement" des mesures et recommande aux particuliers de confiner leurs volailles ou de mettre en place un filet de protection dans les basses cours. Certaines municipalités, dans la foulée, ont décidé de relayer ces informations, en placardant une affichette dans leur mairie, en diffusant l'information sur des panneaux d'information ou sur internet.

Or, il n'y a, en vérité, aucun renforcement des mesures actuellement dans les Landes contre la grippe aviaire, appelée aussi influenza aviaire. Jointe ce vendredi par France Bleu Gascogne, la DDCSPP évoque une "erreur de communication" dans l'envoi de ce message aux mairies.

La DDCSPP fait savoir qu'il s'agissait simplement d'un rappel des règles : tous les hivers, il est conseillé aux particuliers de confiner leurs volailles, et il ne s'agit pas d'une obligation mais simplement d'une recommandation. Ces mesures ne sont pas nouvelles. Le "renforcement" des mesures évoqué dans le message envoyé aux mairies est donc inexact.

Le risque de grippe aviaire est "négligeable" en France

Il y a certes des cas de grippe aviaire constatés sur des volatiles depuis quelques mois en Europe de l'est - en Pologne notamment - mais aucun cas n'a été constaté dernièrement en France. Et il n'y a pas de migration d'oiseau à cette période de l'année de l'est de l'Europe vers l'ouest, limitant les risques d'importation du virus. Le risque d'apparition de cas de grippe aviaire dans les Landes est aujourd'hui "négligeable" reconnaît la DDCSPP.

Le virus de la grippe aviaire avait porté un coup terrible à la filière canard en 2016 et en 2017 dans les Landes. Le virus de la grippe aviaire n'a aucun rapport avec le Covid-19, qui provoque actuellement une crise mondiale.