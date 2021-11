Grippe aviaire : pas de volailles vivantes cette année à la foire aux dindes de Jaligny dans l'Allier

Elles ne peuvent plus gambader dans l'herbe. Les volailles de plein air sont reconfinées en France, pour cause de risque élevé de grippe aviaire. C'est une mauvaise nouvelle pour les organisateurs de la traditionnelle foire aux dindes de Jaligny-sur-Besbre, dans l'Allier.

Il va probablement falloir faire "sans" à Jaligny-sur-Besbre, dans l'Allier, le 15 décembre prochain : sans volailles vivantes sur le marché de la foire aux dindes. Après le Covid-19 qui a empêché la tenue de la manifestation l'an passé, c'est la grippe aviaire qui bouleverse le programme cette année.

Une mauvaise nouvelle

Le niveau de risque relatif au virus étant "élevé", le gouvernement ordonne le confinement des volailles de plein air partout en France. Dans ces conditions, les rassemblements de volailles sont interdits. Comme en 2016, les organisateurs de la traditionnelle foire de Jaligny devraient donc se contenter de dindes prêtes à cuire.

Michel Laurent, co-président de la manifestation, accuse le coup : "Ce n'est pas une très bonne nouvelle, on ne s'attendait pas à ça. On a entendu parlé de grippe aviaire qui arrivait, mais à ce point-là, non ! Il n'y aura donc pas de volailles vivantes sur la manifestation. Ce n'est plus du tout la même ambiance sur le marché."

Il a contacté une vingtaine de producteurs, mais quelle que soit leur réponse, il va falloir se réorganiser.

Achat de Noël au marché de Jaligny © Radio France - Emmanuel Moreau

La foire de Jaligny, une institution

Cette édition 2021 est la 72e du genre. La foire de Jaligny-sur-Besbre est le plus gros marché aux dindes de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 6 000 visiteurs accueillis chaque année ! Certains y effectuent systématiquement leurs achats pour le repas de Noël. Autant dire que la manifestation a un impact important sur les commerçants de la commune et plus largement sur l'économie locale.

Le marché couvert de Jaligny © Radio France - Emmanuel Moreau

En imposant le confinement aux volailles sur l'ensemble du territoire métropolitain, le ministère de l'Agriculture espère pouvoir éviter la répétition de l'hiver dernier. Près de 500 foyers d'influenza aviaire avait été recensés dans les élevages de volailles.

Plus de 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards, avaient été abattus pour contenir l'épidémie. La grippe aviaire avait surtout touché le Sud-Ouest, réputé pour sa production de foie gras. Une surveillance clinique quotidienne est donc mise en place dans les élevages, pour empêcher une propagation hors de contrôle de la grippe aviaire.