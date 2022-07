Grippe aviaire : pénurie de canetons et reprise au ralenti dans les élevages du Sud-Ouest

Les éleveurs de canards reprennent leur activité très doucement dans le Sud-Ouest après l'épisode de grippe aviaire de cet hiver. Les représentants de la filière craignent une baisse de la production à cause d'une pénurie de canetons et des élevages en attente de pouvoir redémarrer leur production.

Depuis quelques mois, l'activité reprend au ralenti dans les élevages de palmipèdes du Sud-Ouest, après un hiver marqué par la grippe aviaire et un printemps de convalescence. Les agriculteurs ont reçu les premières livraisons de canetons et poussins pour repeupler leurs exploitations. Sauf qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde.

Des couvoirs décimés

Les canetons viennent de couvoirs situés en Pays de Loire, qui eux aussi ont été fortement touchés cette année par l'influenza aviaire. Ils ont subi les mesures de vide sanitaire, et ont été dépeuplés. Aujourd'hui, ils reprennent très doucement leur activité. Il y a donc une pénurie de canetons, qui se répercute directement sur l'activité, et qui va avoir des conséquences en termes de production pour toute la filière avicole.

Dans plusieurs départements, les éleveurs sont autorisés, depuis fin mars et la levée des restrictions sanitaires, à reprendre leur activité, mais certains attendent encore les canetons. La Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques estime par exemple qu'environ 1 million de canetons ont été remis en place dans les élevages du département, mais que sur les 500 exploitants de la filière, 25% sont toujours en attente de pouvoir redémarrer leur activité.

Pénurie de foie gras en vue pour l'année prochaine

"C'est une situation terriblement difficile, très grave pour notre filière" s'inquiète Marie-Pierre Pé, directrice du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. "Nous nous attendons à avoir une baisse de la production entre 30% et 50%. Il va y avoir des pénuries de foie gras, de magret, de confit, donc il va falloir apprendre à partager par exemple pour les fêtes de fin d'année. Peut-être faire un seul repas avec du foie gras et se réserver l'année prochaine pour en manger et à Noël et au Nouvel An". Le CIFOG explique également que les acteurs de la filière vont devoir s'adapter à cette pénurie qui risque de durer au moins jusqu'à l'année prochaine, au début de l'été 2023.