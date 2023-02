Grippe aviaire : plus aucune zone de protection dans les Landes, une première victoire prudente

La grippe aviaire est-elle derrière nous ? Ce mercredi 15 février la Préfecture des Landes a levé la zone de protection instaurée il y a un mois autour de Peyrehorade, après la détection d'un foyer de grippe aviaire sur la commune de Cagnotte (Landes). 5 300 canards avaient été abattus et on craignait le pire pour les élevages de reproducteurs épargnés dans le plan Adour. "Les huit prochains jours vont être décisifs", disait à l'époque Gilles Salvat, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Un mois plus tard, le foyer de Cagnotte reste un cas isolé dans le département.

Une première victoire du plan Adour ? "Il serait présomptueux de dire qu'on a trouvé LA solution, tempère ce vendredi 17 février Gilles Salvat. C'est une des solutions , que l'on avait mis en avant dans nos rapports d'expertises : il fallait dédensifier un certain nombre de zones, dont la Chalosse pour contenir un virus d'une telle contagiosité. Je ne dis pas que la partie est gagnée. Cela n'empêche pas des contaminations ponctuelles au printemps, voire comme l'an dernier dans le nord-ouest de la France, tout au long de l'été."

Risque de contamination par la faune sauvage

Les Landes devraient rester au plus haut niveau de risque de contamination jusqu'à la mi-mars, c'est à dire jusqu'à la fin de la deuxième migration, que l'on appelle la "remontée". L'inquiétude porte sur la faune sauvage - soupçonnée d'ailleurs d'être à l'origine du foyer de Cagnotte. Si les Landes sont épargnées pour l'instant, dans les Pays de la Loire et même en région parisienne, de nombreux oiseaux sauvages porteurs du virus, des goélands notamment, ont été retrouvés.

Le changement climatique bouscule également le calendrier : si les températures printanières de ces derniers jours ne favorisent pas le développement du virus, l'hiver n'est pas terminé. Un retour du froid et du mauvais temps augmenterait le niveau de risque.

L'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, salue les efforts des éleveurs en termes de biosécurité. Pour l'heure les mises en place reprennent très progressivement dans les Landes. Les oiseaux doivent être mis sous abri jusqu'à ce que l'on repasse au plus bas niveau de risque de contamination. Le manque de canetons - parce qu'élevés pour la plupart en Vendée et Pays de la Loire où plusieurs élevages de reproducteurs ont été décimés en 2022 - pourrait se faire sentir jusqu'à l'année prochaine, en 2024.