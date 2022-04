L'épidémie de grippe aviaire explose dans l'ouest des Pays de la Loire. On compte désormais 769 foyers confirmés ou suspectés de grippe aviaire dans notre région, principalement en Loire-Atlantique, en Vendée et dans le Maine-et-Loire. Les mesures de protection s'élargissent.

Grippe aviaire : plus de 700 foyers de contamination en Vendée et en Loire-Atlantique

Alors que l'épidémie de grippe aviaire se stabilise dans le sud-ouest de la France, la tendance est clairement à la hausse dans les Pays de la Loire. La diffusion de la maladie devient même très inquiétante, puisqu'on compte désormais 769 foyers de contamination avérés ou suspectés en Vendée, en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. C'est presque 600 de plus qu'il y a un mois.

Une explosion des cas de contamination

Le virus continue donc de se propager de manière très virulente, principalement dans tout le département de la Vendée ainsi que dans le sud de la Loire-Atlantique, là où on compte le plus d'élevage de volailles. Par précaution, la zone de protection et de surveillance sanitaire s'élargit et passe à 20 kilomètres autour de chaque foyer de contamination.

Dans toutes ces zones de protection, les éleveurs doivent mettre à l'abri leurs volailles, les transports d'animaux sont réglementés. Il est également recommandé aux particuliers de confiner leurs poules ou encore leurs canards pour éviter tout contact avec la faune sauvage.

Avec ce nouvel épisode de grippe aviaire, de nombreux professionnels sont au plus mal. Dans les Pays de la Loire, plus de 110 entreprises ont déjà demandé une aide gouvernementale pour prendre en charge les chômages partiels causés par cette crise sanitaire.