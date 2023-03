Grippe aviaire : plusieurs communes de Savoie et de Haute-Savoie sous surveillance

Plusieurs communes de Savoie et de Haute-Savoie sont désormais sous surveillance après la détection de cas de grippe aviaire. Un goéland contaminé a été retrouvé mort le 3 mars à Publier en Haute Savoie, sur les bords du lac Léman. Deux jours plus tôt, c'est une mouette, elle aussi infectée, qui avait été découverte sur le Lac de Paladru en Isère.

ⓘ Publicité

Des mesures dans une quarantaine de communes

Compte tenu du risque de propagation, les deux préfecture de Savoie et Haute-Savoie ont donc décidé de mettre en place des "zones de contrôle temporaires" sur les communes qui se trouvent dans un rayon de 20 km autour des lieux des découvertes d'oiseaux contaminés.

24 communes sont concernées en Haute-Savoie et 22 en Savoie. Concrètement, les propriétaires de volailles doivent être vigilants et de signaler toute mort suspecte. Il est également demandé aux habitants de ne pas nourrir les oiseaux sauvages et de ne pas s'en approcher. Si aucun nouveau cas n'est détecté dans un délais de 21 jours, ces mesures seront levées.

Les préfectures rappellent que la consommation de viande, de foie gras et d'œufs et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille, ne présente aucun risque pour la santé.

Les communes concernées en Savoie :

Aiguebelette-le-Lac, Attignat-Oncin, Avressieux, Ayn, La Bauche, Belmont-Tramonet, La Bridoire, Domessin, Dullin, Les Echelles, Lepin-le-Lac, Nances, Novalaise, Le Pont-de-Beauvoisin, Rochefort, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Béron, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint Genix les Villages, Saint-Pierre-de-Genebroz et Verel-de-Montbel.

Les communes concernées en Haute-Savoie :

Allinges, Lyaud, Anthy-sur-Leman, Margencel, Armoy, Marin, Ballaison, Massongy, Bernex, Maxilly-sur-Leman, Bonnevaux, Meillerie, Bons-en-Chablais, Messery, Brenthonne, Nernier, Cervens, Neuvecelle, Champanges, Novel, Chevenoz, Orcier, Draillant et Perrignier.