Grippe aviaire : pour le syndicat ELB, les transports d'animaux contribuent à la propagation du virus

Invité France Bleu Pays Basque ce vendredi 14 mars, Panpi Sainte Marie, porte parole du syndicat ELB. Après l'élargissement de la zone d'abattage préventif de canards à 74 nouvelles communes dans le département, il dénonce le transports des animaux.

Le virus de la grippe aviaire se propage au Pays Basque et en Béarn. Dans le Journal Officiel de ce mercredi, une publication prévoit l'élargissement à 74 nouvelles communes dans les Pyrénées Atlantiques de la zone d'abattage préventif.

Changer de modèle

Ce vendredi matin, sur France Bleu Pays Basque, notre invité Panpi Sainte Marie, porte parole du syndicat ELB (Euskal Herriko Laborantza Ganbara) dénonce le modèle actuel de transports de canards. Ce modèle où "fait naître des canetons qui les transporte dans un endroit, qui sont rebougés par camion, gavés dans un autre endroit puis emmenés dans un abattoir, c'est ce modèle la qui dissémine le virus". Il ajoute que les paysans ne sont "pas prêt à vivre un truc comme ça !"

Pour lui, c'est le modèle qu'il faut changer: "soit on continue comme ça et on enferme les canards pendant deux mois, soit on voit plus loin, et on se dit que ça marche pas, et on essaie de trouver d'autres solutions". Il propose de revenir "à un modèle plus autarcique, autrefois on le faisait, on élevait, on gavait sur place. Il faudra revenir à ça. Peut être tout le monde ne pourra pas le faire, mais il faut tendre vers ça".

"L'an dernier, il y a eu un abattage total et un vide sanitaire, ça n'a pas empêché le virus de revenir" Panpi Sainte Marie — Porte parole du syndicat ELB

Que faire l'hiver prochain ?

Cela fait deux hivers consécutifs que la filière est touchée par le virus de la grippe aviaire, avec une souche différente à chaque fois. Panpi Sainte Marie pense à l'année prochaine. "il va falloir se poser la question de ce qu'on fait, l'hiver prochain on nous propose d'enfermer nos canards pendant deux mois, mais si on fait ça, qu'on ne change pas le modèle, c'est sûr qu'on va avoir le même problème l'année prochaine"

