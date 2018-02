Gers, France

Près de 10 000 canards vont à nouveau être abattus ce mardi matin dans deux exploitations du Gers, 7 400 à Sauviac (entre Auch et Tarbes) et 2 000 à Viella, dans l'Adour Gersoise (près du Béarn). Au début du mois, déjà, plus de 10 000 palmipèdes avaient été abattus à Sarraguzan et Sainte Dode, deux villages à la limite des Hautes-Pyrénées. Des abattages préventifs car des analyses ont montré un risque de grippe aviaire H5N3. La souche n'est pourtant pas virulente mais les nouvelles normes ne laissent rien passer.

C'est ce qui énerve Lionel Candelon, le président l'association "Les Canards en Colère" qui regroupe les éleveurs touchés. La souche est sans danger pour le canard, se transmet peu et n'a pas d'incidence sur la consommation. Pourtant, les nouveaux protocoles de biosécurité imposent un abattage systématique. Les éleveurs ont pourtant modifié leur façon de travailler. Certains produisent moins, et tous changent leurs procédures, confinement oblige en période hivernale.

Indemnisation incomplète

L'association rappelle que ses propositions n'ont pas été suivies : la vaccination ou le droit de chasser les oiseaux migrateurs aux abords des exploitations. Les éleveurs touchés seront indemnisés mais là encore l'association rappelle que seule 70% de l'indemnisation 2017 a été versée (un peu plus de 20 millions d'euros sur les 32,5 millions prévus). Et que ces nouveaux abattages vont pénaliser également des gaveurs et des transformateurs qui eux ne seront pas indemnisés. Les éleveurs reconnaissent tout de même qu'ils ont eu de la chance cette année en évitant certainement une contamination plus massive : deux souches très virulentes H5N8 et H2N8 ont évité de peu la France en passant par le sud de l'Espagne et l'Angleterre.