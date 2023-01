Grippe aviaire : plus de 55.000 volailles abattues en Dordogne lors de la crise de fin d'année

Plus de 55.000 volailles ont été abattues entre novembre et décembre dernier. Photo d'illustration

Depuis 15 jours, l'épisode de grippe aviaire semble être contenu en Dordogne. Depuis le 20 décembre dernier aucun nouveau foyer n'a été détecté en Périgord après les sept découverts entre novembre et décembre dernier.

Plus de 55.000 volailles abattues

Selon la préfecture, au total, plus de 55.000 volailles ont dû être euthanasiées soit parce qu'elles appartenaient à un élevage contaminé soit parce qu'elles étaient dans un élevage situé à proximité. Dans le détail, ce sont près de 27.000 poules et près de 30.000 canards qui ont été abattus dans 11 élevages différents (sept contaminés et quatre situés à proximité).

Les zones de protection maintenues

Malgré tout, la préfecture de la Dordogne maintient les périmètres et les zones de protection car les conditions ne sont pas réunies. Pour lever les zonages, il faut que les foyers touchés soient désinfectés et qu'il y n'ait aucun cas dans les 21 jours pour la zone de protection des 3 kilomètres, et même aucun cas dans les 30 jours pour la zone de surveillance et pour la zone de surveillance renforcée.

La Chambre d'Agriculture se prépare à "une année compliquée"

L'absence de nouveau cas de grippe aviaire est une bonne nouvelle "car l'épidémie a été endiguée et elle a été sectorisée" pour Yannick Frances. Cependant le vice-président à la Chambre d'Agriculture de la Dordogne se prépare à une année "2023 très compliquée" car les éleveurs fondent beaucoup d'espoir dans la vaccination des canards et celle-ci est toujours en phase de test et qu'ils vont devoir faire face à un manque de cannetons. Yannick Frances rappelle enfin que c'est au cours du premier trimestre que le risque est le plus grand pour la grippe aviaire.