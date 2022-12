Grippe aviaire : protection et contrôles renforcés dans 11 communes de Corrèze

Deux nouveaux foyers d’influenza aviaire viennent d’être confirmés dans deux élevages de palmipèdes à Saint-Geniès, en Dordogne, à une dizaine de kilomètres de la Corrèze. En conséquence, 11 communes corréziennes se retrouvent dans le périmètre de surveillance décrété par le préfet de la Dordogne, afin éviter tout risque de diffusion de ce virus hautement pathogène.

Les communes concernées en Corrèze

Chartrier-Ferrière

Saint-Pantaléon-de-Larche

Larche

Nespouls

Brignac-la-Plaine

Estivals

Cublac

Saint-Cernin-de-Larche

Chasteaux

Mansac

Lissac-sur-Couze

Des obligations pour les professionnels et les particuliers

Dans le périmètre concerné, les éleveurs de volailles sont soumis à des mesures de surveillance renforcés, avec obligation de réaliser des autocontrôles. Les services de l'Etat rappellent aussi que les particuliers doivent confiner leurs canards, oies, et autres palmipèdes. Cette dernière mesure est déjà en vigueur dans toute la France depuis le 11 novembre dernier. L'ensemble de ces mesures vise à préserver toutes les volailles, chez les professionnels comme les particuliers, pour casser la chaine de transmission de la grippe aviaire. La préfecture rappelle par ailleurs que la consommation de viande, de foie gras et d'œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’homme.