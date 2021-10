Grippe aviaire : renforcement des mesures de prévention dans 43 communes du Gers

Le ministère de l'Agriculture renforce les mesures dans les exploitations pour faire face à la grippe aviaire. Il a publié un nouvel arrêté au Journal Officiel ce jeudi 30 septembre pour détailler les règles de surveillance et les zones à risque face à l'épidémie. Parmi les principales mesures qui entrent en vigueur, il y a la mise à l'abri obligatoire des volailles dans les exploitations.

Moins vulnérables au virus

Dans le Gers , 43 communes sont concernées. Les exploitants doivent donc rentrer leurs animaux dans des bâtiments fermés. Une manière de "préserver les volailles" et les rendre ainsi "moins vulnérables au virus". Les mesures renforcées s'appliquent dans les zones à risque à tous les palmipèdes âgés de moins de 42 jours.

Concrètement, si la mise à l’abri en bâtiment fermé est la règle générale, des adaptations demeurent. Dans les plus petits élevages, les canards peuvent être placés sous un filet mais les mangeoires et abreuvoirs doivent être placés à l'abri. La densité est limitée à deux animaux par mètre carré pour des bandes inférieures à 1 500 animaux. En bâtiment fermé, la densité maximale est de six canards prêts à engraisser par mètre carré, et quatre en "abri léger".

166 communes landaises sont concernées par ces mesures. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ça représente une centaine de communes. Dans les Hautes-Pyrénées, elles sont une quinzaine.

Les 43 communes du Gers concernées

