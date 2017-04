Grippe aviaire : six semaines de vide sanitaire dans le Sud-Ouest dès le 17 avril pour éradiquer définitivement le virus

La production de foie gras pourra reprendre dès le 29 mai dans les Landes et le Sud-Ouest. Le ministre de l'Agriculture annonce ce dimanche un vide sanitaire de six semaines à partir du 17 avril dans les élevages de canards pour se débarrasser complètement du virus.

La production de foie gras pourra reprendre dès le 29 mai dans les Landes et le Sud-Ouest. Le ministre de l'Agriculture annonce un vide sanitaire de six semaines, du 17 avril au 28 mai, dans les élevages de canards pour se débarrasser complètement du virus. L'arrêté est paru ce dimanche au journal officiel.

LIRE AUSSI - Grippe aviaire : des bandeaux noirs dans une vingtaine de communes du Gers et des Landes

Ce vide sanitaire dans les élevages de canards commencera le 17 avril. Il va durer 6 semaines jusqu'au 28 mai. Pendant cette période, les éleveurs de canards devront nettoyer, désinfecter, leurs exploitations, de fond en comble, car si aujourd'hui dans les Landes, il n'y a plus aucun cas de grippe aviaire déclaré sur des palmipèdes, le virus peut être présent dans des restes de fientes d'animaux par exemple. Le vide sanitaire doit donc définitivement lui porter le coup de grâce.

Le bout du tunnel

Dès la fin de ce vide sanitaire, le 29 mai donc, les producteurs de canards pourront remettre en place, autrement dit recevoir des palmipèdes à élever, puis à transformer. Le vide sanitaire va concerner 267 communes dans les Landes: toutes celles où on a abattu des canards infectés ou pas par la grippe aviaire. On parle surtout de l'est du département et de la Chalosse. Pour pouvoir reprendre l'élevage, les producteurs de canards devront obligatoirement s'engager, par écrit, à respecter certaines mesures de biosécurité.

La filière voit donc ce dimanche matin le bout du tunnel. On devrait recommencer à avoir du canards gras landais dans les rayons dès la mi-juin, car les gaveurs, qui auront bien désinfecter leurs exploitations, auront le droit dès le 29 mai, de recevoir des canards prêts à gaver, élevés dans les territoires épargnés par le virus H5N8. Sauf problème d'approvisionnement en canetons, la filière tournera à nouveau à plein régime au début de l'automne.