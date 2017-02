Grippe aviaire : Stéphane Le Foll veut revoir le modèle de production du foie gras

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a préconisé, ce lundi, un changement du modèle de production du foie gras en France. Il prône des filières seraient regroupées géographiquement, avec des animaux élevés, gavés et abattus dans la même exploitation, pour limiter les trajets.

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a préconisé lundi un changement du modèle de production du foie gras en France, autour de filières regroupées géographiquement allant du caneton à la boite de foie gras, afin de limiter la propagation des virus. "Il va falloir avoir une stratégie pour limiter les transports, on va essayer de signer un contrat avec le Cifog (interprofession du foie gras, NDLR) pour revisiter le modèle de production", a déclaré le ministre à la presse pour la première fois depuis l'éclatement de la crise de grippe aviaire fin novembre en France.

231 exploitations dans neuf départements touchés par la grippe aviaire

La France recense 231 exploitations, situées dans neuf départements, touchées par le virus H5N8 depuis novembre. La précédente épizootie de grippe aviaire, un an plus tôt, s'était soldée par un vide sanitaire de plusieurs semaines et des pertes importantes pour la filière. "Si on applique des règles de biocontrôle, avec un modèle de production inchangé, cela ne servira à rien" a déclaré le ministre, soulignant que "la multiplicité de transport est un vecteur viral aussi".

Regrouper les étapes de production dans une seule exploitation pour limiter les trajets

Derrière ces mots, semble clairement mise en cause la segmentation de la production dans le sud-ouest en matière d'élevage de canards et de production de foie gras. Les animaux passent en effet d'une exploitation hyper spécialisée à l'autre : des fermes de reproduction aux couvoirs, puis aux élevages de poussins, aux élevages en parcours extérieur, aux éleveurs-gaveurs, pour finir par les abattoirs et la transformation. Chaque opération se fait sur des sites différents, ce qui oblige à transporter des milliers d'animaux à chaque étape, parfois d'un département à l'autre. La Confédération paysanne remet en cause depuis longtemps "l'industrialisation de la production" qui "provoque et amplifie les crises sanitaires" et plaide pour des élevages "autarciques", où tout est fait au même endroit, permettant d'endiguer plus facilement la propagation des virus.

Au moins deux millions de canards abattus

Le ministre n'a pas voulu faire de commentaire sur l'ouverture récente d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris, qui cherche à comprendre comment le virus H5N8 s'est transmis comme une traînée de poudre fin 2016. "Des choses qui se sont passées n'auraient pas dû se passer", a-t-il cependant dit. Pour lutter contre l'épizootie, le gouvernement a déclenché début janvier des abattages préventifs dans des élevages non touchés par le virus, qui ont débouché sur au moins deux millions de canards tués à ce jour.

On est obligés d'éradiquer le virus avec des abattages - Stéphane Le Foll

"Il n'y a pas d'autre moyen que d'éradiquer les foyers, et on est obligé d'éradiquer le virus avec des abattages. Si j'avais d'autres solutions, on les aurait mises en places rapidement", a insisté le ministre. Il a fait remarquer que "lors de cet abattage préventif, on a trouvé des animaux malades", justifiant ainsi la nécessité de ce processus.

