Grippe aviaire sur la côte d'Émeraude : les éleveurs de volailles s'inquiètent

Habituellement, les pintades et poulets gambadent sur l'hectare de végétation qu'ils ont à disposition. Depuis jeudi 4 août, l'exploitation "les volailles Mont-Doloises", à Mont-Dol au nord de l'Ille-et-Vilaine a confiné ses 13 000 volatiles. Après avoir découvert plusieurs goélands argentés morts affectés par la grippe aviaire dans le secteur, la préfecture oblige tous les propriétaires de volailles situés sur la côte d'Émeraude à les enfermer afin d'éviter des contacts avec des oiseaux sauvages potentiellement contaminés par le virus.

Quand Ernest ouvre la porte d'un des hangars, les poulets s'éloignent en piaillant. "Normalement ces poulets sont dehors. Ils sortent par les petites trappes sur les côtés ils font ce qu'ils veulent : ils rentrent, ils sortent, ils viennent boire ou manger c'est le paradis ! Mais pour l'instant ils sont en confinement, c'est un demi paradis." Un demi-paradis, mais c'est nécessaire. Au moindre cas de grippe aviaire, toutes les volailles de la ferme seraient abattues. Or, élever des poulets de plein air prend du temps. "Si tu ne produis pas pendant six mois, c'est très difficile de faire repartir la vente."

On se pensait épargné en Bretagne

Pour l'instant, il n'y a jamais eu de cas de grippe aviaire dans cette exploitation familiale, mais le virus se rapproche. Cela inquiète Pauline, la fille d'Ernest et associée sur la ferme. "On entend toujours qu'il y a des cas de grippe aviaire dans le sud-ouest de la France. En Bretagne, on n'a jamais trop entendu autour de nous, on se pensait épargné et puis bim. Là on est en plein dedans quoi."

Cette éleveuse attend des actions de la part des pouvoirs publics. "On demande aux maires de chaque commune de la côte d'Émeraude de prévenir toute la population de rentrer toutes les volailles." Comme les éleveurs, les particuliers sont aussi obligés de mettre à l'abri des oiseaux sauvages leurs volatiles.

Les Côtes-d'Armor aussi sous vigilance

En Ille-et-Vilaine, plus de 30 communes entre Saint-Lunaire et Roz-sur-Couesnon sont concernées par le confinement des volailles. Idem dans les Côtes d'Armor. La préfecture oblige les propriétaires à enfermer leurs volatiles s'ils habitent le long de la côte et autour de Loudéac.

Cette carte des Côtes-d'Armor représentent les communes concernées par les zones de contrôle temporaire à cause de la grippe aviaire.

Un nouveau cas de grippe aviaire détecté dans le Morbihan

Dans le Morbihan, un nouveau cas de grippe aviaire hautement pathogène a été identifié jeudi 4 août 2022 à Treffléan sur un goëland argenté. Le préfet a mis en place une zone de vigilance où les propriétaires doivent mettre leurs volailles à l’abri. Les communes concernées sont : Berric, Elven, Saint-Nolff, Sulniac, Theix-Noyalo, Treffléan, La Vraie-Croix. Ces communes s'ajoutent à celles déjà sous contrôle après la découverte du premier cas de grippe aviaire sur un goéland à Lorient, le 29 juillet dernier : Gâvres, Lanester, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Ploemeur, Port-Louis et Riantec.

Dans le Morbihan, les Côtes-d'Armor et en Ille-et-Vilaine, ces zones de contrôle pourront être levées au bout de 21 jours si aucun cas de grippe aviaire n’est identifié. Il est interdit de toucher un oiseau mort ou malade. La découverte de ces animaux doit être signalée aux mairies où vous trouvez l'oiseau ou à l’Office français de la biodiversité.