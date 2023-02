Grippe aviaire : tous les élevages sont désormais confinés dans le Pas-de-Calais

Toutes les volailles doivent désormais être mises à l'abri dans le Pas-de-Calais. Selon un arrêté préfectoral en date du 21 février 2023 , "dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés". Des mesures de biosécurité sont également mises en place comme la désinfection des bottes des personnels ou encore du matériel utilisé dans les bâtiments. Il est conseillé aussi de faire entrer dans ces bâtiments des personnes extérieurs à l'exploitation pour limiter la propagation du virus.

Tests pratiqués sur les animaux

Une surveillance accrue est mise en place avec un système d'écouvillon, comme pour les humains avec le Covid, qui sont utilisés sur les cadavres d'oiseaux. Il est également préconisé d'utiliser des chiffonnettes qui permettent de récolter la poussière dans les bâtiments qui sont analysées par la suite et permettent de trouver une trace éventuelle du virus. Des prélèvements sont réalisés 2 à 4 fois par mois. Les services vétérinaires vont également se déplacer dans toutes les exploitations. Les mouvements de gibiers à plume type perdrix, faisans, poules, canards sont limités, avec des tests à réaliser avant tout transport par exemple. Des chasseurs, qui utiliseraient ces animaux pour attirer le gibier ne peuvent pas en transporter plus de 30 à la fois. Toutes ces mesures vont durer au moins 3 semaines. Elles pourront alors être allégées si la circulation du virus diminue.