Grippe aviaire : un an et demi plus tard, la production redémarre chez Léon Dupont en Vendée

Léon Dupont est spécialisé dans l’abattage et la découpe de canettes et canards de Barbarie depuis 1948.

Il aura fallu attendre plus de 450 jours. Le site de production de canard de barbarie Léon Dupont, situé à Notre-Dame-de-Riez en Vendée, s'est remis en marche le 7 juillet. On y abat et découpe des canettes (70%) et des canards (30%) de Barbarie pour le groupe Soulard. L'an dernier la grippe aviaire avait tout décimé en Vendée laissant dans l'incertitude toute la filière volaille. Avant la crise, l'entreprise abattait 2.7 millions de canards par an, et elle espère retrouver ce rythme de production.

Des salariés contraints d'aller travailler ailleurs

Le 16 mars 2022, l'entreprise était contrainte de fermer en raison de la diffusion de l'épizootie de grippe aviaire en Pays de la Loire. Christophe Rochais, le directeur général de Léon Dupont, se souvient d'une période de flou. "On était vraiment dans l'inconnue." Une période qui s'étale sur 470 jours, durant lesquels la cinquantaine de salariés qui travaille à l'abattoir a été contrainte d'aller voir ailleurs, explique le directeur général : "Certains sont allés en poissonnerie, d'autres en charcuterie. Il y en a aussi qui ont travaillé pour des fabricants de fenêtre ! Globalement, en intérim pour des entreprises de l'agroalimentaire. En tout cas, ils sont quasiment tous revenus et c'est une fierté."

"Moins de canard pour les fêtes de fin d'année"

L'entreprise est sereine, car en plus de ses salariés, elle a récupéré ses clients. "Par contre, on redémarre sur des bases relativement faibles. On produit 60% de nos volumes, par manque de disponibilité canetons. Et puis on va avoir une période relativement creuse sur la fin d'année puisqu'il a été décidé de stopper la mise ne place de canards dans 45 communes des Pays de la Loire (En Vendée, Sarthe et Maine-et-Loire)." Christophe Rochais prévient : "Cet hiver, on risque de passer à 30% de production, cela veut dire moins de canard pour les fêtes de fin d'année". Une lueur d'espoir tout de même, l'arrivée du vaccin contre la grippe aviaire, à partir du mois d'octobre.