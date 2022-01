Grippe aviaire : un cheptel de canards Kriaxera abattu à Lohitzun, ELB appelle au rassemblement

Les services vétérinaires de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) vont arriver en début d'après-midi ce jeudi à la ferme Xemategia située à Lohitzun-Oyherq en Oztibarre. Ils viennent chercher les 1.100 canards Kriaxera de l'élevage pour les emmener à l'abattoir. Les animaux ne sont pas malades mais les analyses ont révélé la présence du virus H5N1 de la grippe aviaire. L'exploitation était sous surveillance depuis l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire dans un rayon de trois kilomètres. Le syndicat agricole ELB ne s'oppose pas à l'abattage mais appelle à un rassemblement pour soutenir les éleveurs. Il donne rendez-vous à 13h30 devant la ferme.

Le modèle industriel en cause

Il y a quelques jours, deux cas de grippe aviaire avaient été détectés dans des exploitations de cette commune bas-navarraise. Il s'agit d'élevages de filière industrielle. Pour le syndicat ELB, c'est ce modèle qu'il faut remettre en cause. Il estime que les mesures d'abattage et de mise à l'abri des canards et poules sont inefficaces et pénalisantes pour les producteurs fermiers. ELB et Euskal Herriko Laborantza Ganbara, la chambre d'agriculture alternative appellent à une manifestation samedi 29 janvier à 14 heures à Saint-Palais pour dénoncer ces mesures.

Vide sanitaire

Actuellement, on dénombre plus de 280 foyers de grippe aviaire dans toute la France, selon les chiffres officiels dévoilés ce mercredi. La semaine dernière, le ministère de l'agriculture a communiqué la liste des communes où un vide sanitaire va s'appliquer durant trois semaines pour tenter d'enrayer l'épidémie de grippe aviaire. 226 communes au total sont concernées dans l'hexagone dont 26 dans les Pyrénées-Atlantiques, toutes situées en Béarn, limitrophe des Landes. Au total, 1.3 million de volailles vont être abattues dans le Sud Ouest.