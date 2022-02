Grippe aviaire : un deuxième cas identifié à Genêts dans le Sud-Manche

Un deuxième cas de grippe aviaire dans le Sud-Manche. La Préfecture annonce ce vendredi 11 février, la découverte d'un pigeon contaminé à Genêts le 7 février. Ce dernier se trouvait à quelques kilomètres de l'oiseau sauvage identifié à Saint-Jean-Le-Thomas le semaine précédente. Conséquence, la Préfecture de la Manche étend sa zone réglementée pour les propriétaires de volatiles.

Seize communes sont désormais concernées, situés à l’ouest des routes départementales 673 et 973 et au nord de la rivière de la Sée : Avranches, Bacilly, Carolles, Champeaux, Dragey-Ronthon, Genêts, Granville, Jullouville, Lolif, Marcey-les-Grèves, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Jean-le-Thomas, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Pierre-Langers, Sartilly-Baie-Bocage et Vains.

Les volatiles restent dans leur enclos

Dans cette zone les mesures suivantes doivent être respectées pour une durée minimale de 21 jours :

Toutes les volailles et oiseaux doivent être mis à l'abri afin d’éviter tout contact potentiels.

Toute apparition de signes cliniques évocateurs de la grippe aviaire (mortalité...) doit être immédiatement signalée à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) par le détenteur ou à un vétérinaire

Les mouvements et ventes d’oiseaux ou de volailles sont interdits sauf dérogation délivrée par la DDPP.

L’introduction dans le milieu naturel de gibier à plumes est interdite de même que le transport des appelants pour la chasse au gibier d’eau.