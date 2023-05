Grippe aviaire : un élevage abattu à Bonnut, près d'Orthez

La grippe aviaire continue de se propager en Béarn. Cette fois, c'est un élevage de volaille à Bonnut, près d'Orthez, qui a été abattu. Ces dernières semaines, des restrictions avaient été remises en place par la préfecture pour protéger les exploitations après la détection de cas à Maucor, et à Sauvagnon. Les deux élevages avaient là aussi été abattus. Malgré ces précautions, "plusieurs suspicions fortes d’influenza aviaire ont été déclarées dont 2 dans les Pyrénées-Atlantiques", indique la préfecture dans un communiqué. Un autre foyer aurait été détecté à Espoey, près de Nousty, mais il s'agit d'une fausse alerte.

Côté Bonnut en revanche, les analyses sont revenues positives à la grippe aviaire. "Six camions ont été mobilisés pour évacuer les canards", indique la maire de la commune, Amandine Painset. La propriétaire de l'exploitation n'a pour le moment pas souhaité s'exprimer.

"On est frontalier avec les Landes, donc on a très souvent des messages de la préfecture nous disant qu'il faut remettre les mesures en place", se désole l'édile. Désemparée, elle ne sait plus quoi faire face à la menace de la grippe aviaire qui revient sans cesse. "On subit. Ça me peine de voir ces agriculteurs perdre leur gagne-pain, et ça me peine qu'on n'arrive pas à enrayer ce phénomène". À terme, elle craint même qu'il n'y ait "plus du tout de canard et de poulet dans notre département."

Plusieurs périmètres de sécurité ont été mis en place par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Plusieurs zones mises en place

Une zone réglementée temporaire a été érigée par la préfecture dans le Nord-ouest du Béarn, mais aussi autour d'Asson et de Montaner. Le transport d'animaux y est interdit dans un rayon entre 10 et 20 kilomètres. Les volailles doivent aussi être claustrées pour éviter le contact avec la faune sauvage.

Autour de Sauvagnon et Maucour où des cas ont été détectés, une zone de protection reste en place, 3 kilomètres autour des exploitations. Plus largement, 50 foyers de grippe aviaire ont été déclarés dans le Gers et 18 dans les Landes.