Grippe aviaire : des centaines de milliers de canards seront abattus dans le Sud-Ouest

A l’issue d’une réunion de la filière au ministère de l’agriculture ce mercredi, une solution a été adoptée pour endiguer l’épizootie de grippe aviaire : un vide sanitaire avec abattage des canards dans une partie des départements du Gers, des Landes et des Hautes-Pyrénées.

Un nouveau plan de lutte contre la grippe aviaire a été annoncé ce mercredi par le ministère de l’agriculture : l’abattage de palmipèdes en parcours extérieurs situés dans 42 communes du Gers, des Landes et des Hautes-Pyrénées. Cela concerne potentiellement plus d'un million de canards. Ni les gallinacées, ni canards actuellement au gavage pour le fois gras, ni les canetons , ni les animaux détenus par des particuliers ne sont concernés.

Cet abattage débutera ce jeudi 5 janvier pour se terminer le 20. Dans un premier temps, les exploitations situées dans les zones de protection (3 km autour d'un foyer) des départements des Landes, du Gers et des Hautes-Pyrénées sont concernées. Si le virus n'est pas endigué, les exploitations situées dans la zone de surveillance (10 km) seront également vidées. Selon France Bleu, quatre abattoirs seront dédiés à cette mission. S'en suivra une période de vide sanitaire dont on ne connaît pas la durée.

CARTE - Ci-dessous, vous pouvez observer les foyers de grippe aviaire détectés (points rouges, oranges et turquoise). Les communes situées dans les zones de protection sont en bleu, celles situées sur les zones de surveillance en mauve. Vous pouvez zoomer et dézoomer à l'aide des boutons + et -.

Un virus redoutable

Pourquoi ce changement de méthode par rapport à l’année dernière ? Il s’agit, cette année, du virus H5N8, très contagieux et très virulent. L'an dernier, 7 souches différentes avaient été identifiées en France mais il n'y avait pas de virus H5N8. Le vide sanitaire s’était fait progressivement, les canards avaient pu aller à maturité.