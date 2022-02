Grippe aviaire : un nouveau cas détecté en Mayenne dans une exploitation à Saint-Martin-du-Limet

Le premier cas de grippe aviaire avait été détecté en Mayenne le vendredi 28 janvier. Il s'agissait d'une oie contaminée dans une basse-cour chez un particulier habitant le village de Ballots. Ce mercredi 16 février, la Préfecture annonce, dans un communiqué, qu'un deuxième cas de la maladie a été recensé au sein d'une exploitation à Saint-Martin-du-Limet. Il sera procédé à l'abattage de tous les animaux.

Les autorités ont aussitôt pris la décision d'isoler l'exploitation et de mettre en place un périmètre de contrôle renforcé dans un rayon de trois kilomètres, une vingtaine de communes sont concernées. Les vétérinaires vont visiter tous les élevages de la région afin de découvrir potentiellement d'autres cas ou de lever les doutes.

Des mesures de vigilance

La Préfecture de la Mayenne appelle à la vigilance et rend obligatoires la mise à l'abri des volailles des élevages professionnels ou la mise sous filet protecteur des basses-cours, l'interdiction des rassemblements de volailles et les conditions renforcées pour le transport, "pour tous les acteurs de la filière, il s'agit de veiller à l'application la plus stricte du dispositif de biosécurité.

Depuis plusieurs mois, la France est confrontée à un nouvel épisode de grippe aviaire. Plusieurs centaines de foyers de contamination ont été identifiés, la plupart dans le sud-ouest du pays.