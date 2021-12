Grippe aviaire : un premier cas détecté dans l'Aude

La grippe aviaire vient d'être confirmée sur des oiseaux retrouvés morts sur la commune de Sigean, mardi 14 décembre annonce ce vendredi la Préfecture de l'Aude. Le virus circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs et est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux d'autant que le Narbonnais et ses étangs se situent dans un couloir migratoire important, et que Sigean abrite une célèbre réserve africaine. Il n’est pas transmissible à l'homme.

Zone de contrôle temporaire autour de Narbonne

Mais pour éviter la propagation de la maladie sur d’autres oiseaux et dans l’attente d'autres résultats, le préfet de l'Aude a signé un arrêté qui détermine une zone de contrôle temporaire (ZCT) sur huit communes environnantes : Sigean, Peyriac de Mer, Portel des Corbières, Roquefort des Corbières, Port la nouvelle, Gruissan, Narbonne et Bages. Les élevages commerciaux sont claustrés, les basses-cours sont recensées et les volailles sont maintenues strictement en bâtiment ou volière. Les élevages sont mis sous surveillance renforcée, les règles de biosécurité y sont rigoureusement appliquées, les mouvements dans les élevages commerciaux et les basses-cours sont maîtrisés. L'introduction dans le milieu naturel de gibier à plumes, la chasse du gibier à plumes, l’utilisation et le transport d’appelants pour la chasse sont interdits.

Toute mortalité d’oiseaux dont la cause n’est pas déterminée doit être signalée à un vétérinaire ou à la mairie de la commune concernée.

Pour rappel, la grippe aviaire a également été détecté récemment en Occitanie, dans le Gers sur la commune de Manciet, dans un élevage, premier cas signalé cet automne dans le Sud-Ouest.