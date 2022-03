Grippe aviaire : un premier élevage des Deux Sèvres est touché. 1300 canards ont été préventivement abattus

Un foyer de grippe aviaire a été découvert dans un élevage de canards de La-Boissière-en-Gâtine, entre Parthenay et Niort annonce la préfecture des Deux-Sèvres ce mardi. Les 1300 canards, issus d'une zone de Vendée déclarée infectée peu après leur départ ont été abattus de façon préventive.

Un élevage de canards de La Boissière-en-Gâtine, suspect d’influenza aviaire, a été mis sous surveillance dimanche 27 février à la suite de symptômes exprimés par plusieurs individus. C'est ce que dit le communiqué publié ce mardi soir par la préfecture des Deux-Sèvres.

1300 canards abattus

Les 1 300 canards, étant issus d’une zone de Vendée déclarée infectée peu après leur départ, ont été abattus de façon préventive ce lundi.

Les analyses effectuées par le laboratoire national de référence de l’ANSES ont confirmé l’infection du cheptel et le caractère hautement pathogène de la souche.

En conséquence, conformément à la réglementation, il a été instauré par arrêté préfectoral :

► une zone de protection (3 km autour du foyer – hachurée bleue))

►une zone de surveillance (10 km – hachurée vert))

►une zone réglementée autour de Le Busseau (zone rose pâle) et une seconde zone réglementée autour de La Boissière-en-Gâtine.

Des zones de protection et de surveillance sont mises en place © Radio France - Préfecture des Deux Sèvres

Aucun risque pour l'homme

Les acteurs de l’élevage ont été informés de la situation.

La préfecture appelle l’ensemble des filières professionnelles, les chasseurs et les particuliers détenteurs d’oiseaux à respecter strictement les mesures de protection contre l’influenza aviaire et à déclarer sans délai toute suspicion, dont des mortalités anormales en élevage.

La semaine dernière, un premier foyer avait été découvert dans la basse-cour d'une habitante du Busseau, un peu plus à l'ouest.

Pour rappel, la consommation de viande, foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’homme.