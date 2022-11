Grippe aviaire : un premier foyer détecté dans un élevage du Nord-Pas-de-Calais

Les foyers étaient jusqu'ici identifiés sur des oiseaux sauvages mais cette fois, la grippe aviaire concerne un élevage du Nord-Pas-de-Calais. La présence du virus a été confirmée ce mardi dans un élevage de volailles de la commune de Le Doulieu, dans les Flandres, entre Steenwerck et Merville. "La suspicion d'infection faisait suite à un constat de mortalités anormales", explique la préfecture dans un communiqué publié ce jeudi après-midi.

Des visites vétérinaires et l'interdiction d'abattage dans un rayon de dix kilomètres

Des investigations sont en cours pour identifier l'origine de la contamination. En attendant, toutes les volailles de l'élevage vont être abattues d'ici la fin de la semaine et les bâtiments seront désinfectés. Une zone de protection dans un rayon de trois kilomètres est mise en place. Quatre communes sont concernées : Neuf-Berquin, Steenwerck, Estaires et Le Doulieu. Cette zone est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et les communes basculent ensuite en zone de surveillance.

La zone de surveillance s'étend sur un rayon de dix kilomètres autour de l'élevage infecté de Le Doulieu. Neuf communes sont ainsi concernées : Bailleul, Erquinghem-Lys, La Gorgue, Merris, Merville, Meteren, Nieppe, Strazeele et Vieux-Berquin. Cette zone sera levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux. Les éleveurs de ces zones de protection et de surveillance vont recevoir une visite vétérinaire et ils devront obtenir des dérogations pour pouvoir conduire leurs volailles à l'abattoir : si les analyses sont négatives, les éleveurs pourront sortir leurs volailles sous 48 heures.

Le virus ne se transmet pas à l'Homme

Une zone réglementée supplémentaire a été mise en place dans 60 communes dont Armentières, Capinghem, Cassel, Godewaersvelde, La Bassée, Pérenchies et Steenvoorde, Ici, les agriculteurs se chargent des prélèvements via des autocontrôles. Dans ces trois zones, toutes les volailles sont confinées et l'accès aux élevages est réservés aux personnes "indispensables à la tenue de l'élevage".

Le virus de la grippe aviaire ne se transmet pas à l'être humain. "La consommation de viande, foie gras et l'œuf ne présente aucun risque pour l'Homme", souligne la préfecture qui appelle tous les propriétaires de volatiles à respecter les mesures pour éviter de nouveaux foyers de contamination. En cas de suspicion, vous pouvez contacter la direction départementale de la protection des populations.