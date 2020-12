Grippe aviaire : un quatrième élevage de canards contaminé dans les Landes

Un élevage de canards et de volailles a été contaminé par le virus de la grippe aviaire à Saint-Geours-de-Maremne. C'est le deuxième dans la commune à être infecté et le quatrième dans les Landes en une dizaine de jours.

Un nouvel élevage de canards a été contaminé par le virus de la grippe aviaire à Saint-Geours-de-Maremne (Landes), apprend ce jeudi France Bleu Gascogne auprès du maire de la commune. C'est le deuxième élevage infecté dans cette commune et le quatrième dans les Landes en une dizaine de jours. L'abattage des animaux - des canards et des volailles - est en cours dans cet élevage, selon la même source. La préfecture des Landes, contactée, n'a pas confirmée l'information à ce stade. Ces dix derniers jours, trois autres élevages de canards avaient déjà été contaminés par le virus dans les Landes, à Saint-Geours-de-Maremne, Bénesse-Maremne et Angresse, dans le secteur du marais d'Orx, lieu de repos des oiseaux migrateurs, suspectés de transporter le virus.

À chaque fois les canards sont systématiquement abattus et une zone de surveillance de 10 km à la ronde est mise en place, avec interdiction de déplacement des canards.