Grippe aviaire : un tiers des pertes des éleveurs de canards et de poulets des Landes jamais indemnisé ?

Selon la FDSEA des Landes, il manque 30 millions d'euros pour redresser les trésoreries des éleveurs de canards et de poulets touchés par la grippe aviaire. Pour le syndicat agricole, aujourd'hui, un tiers des pertes liées au virus H5N8 n'es pas couvert. Il demande une action rapide de l'Etat.

La FDSEA des Landes adresse un avertissement au gouvernement. Les éleveurs de canards et de poulets du département, impactés par la grippe aviaire sont en colère.

Alors que la filière redémarre tout juste après les dégâts causés par le virus H5N8, les éleveurs de canards et de poulets n'ont pas encore touché l'intégralité des indemnisations promises pour éponger les pertes.

Selon la FDSEA des Landes, aucune enveloppe n'est prévue pour l'instant pour indemniser l'ensemble de la période où les éleveurs n'ont pas pu produire à cause de la grippe aviaire. Les indemnisations promises par l'Etat couvre l'abattage préventif ou curatif des canard et la période de non-production entre l'abattage des canards et le début du vide sanitaire le 29 mai. Aucune n'enveloppe n'est prévue pour indemniser la période sans production courant après le 29 mai.

Des actions d'éleveurs à prévoir

Selon la FDSEA des Landes, à cette heure, un tiers du manque à gagner n'est pas pris en charge. Le syndicat agricole estime qu'il manque une trentaine de millions d'euros pour permettre aux exploitations de redémarrer la production sereinement.

"Les éleveurs ont appliqué les mesures imposées par l'Etat donc l'Etat doit prendre ses responsabilités en indemnisant tout ce qui n'aura pas été produit en 2017" Marie Hélène Cazaubon, secrétaire générale de la FDSEA des Landes

Alors que le canard frais landais sera de retour sur les étals dans quelques jours, la FDSEA des Landes a l'impression que l'Etat mène la filière en bateau.

La secrétaire générale du syndicat agricole estime que l'Etat doit prendre ses responsabilités en indemnisant tout ce qui n'aura pas été produit en 2017.

Marie Hélène Cazaubon explique que les éleveurs n'ont pas à payer les pots cassés du manque de courage politique du Ministre de l'Agriculture du gouvernement de Manuel Valls. Stéphane le Foll avait d'abord annoncé, sur France Bleu Gascogne, l'abattage total des canards dans les Landes pour en finir avec le virus H5N8 avant de revenir en arrière un peu plus tard. Si l'abattage total avait été effectué, les couvoirs, les palmipèdes reproducteurs n'auraient peut-être pas été touchés par la grippe aviaire et la filière aurait pu recommencer à produire plus vite et sans manque de canetons selon la FDSEA 40.

La FDSEA des Landes prévient : le temps des discussions est terminé, sans action concrète et rapide du gouvernement, il y aura des actions de terrain des éleveurs de canards sur le terrain.