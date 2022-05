Grippe aviaire : une association anti-foie gras propose aux éleveurs de se convertir au "faux gras"

En pleine épidémie de grippe aviaire, alors que 16 millions de volailles ont été abattues en France et que la filière est exsangue, la proposition est accueillie très froidement par les producteurs de foie gras. L'association PETA, en français "Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux" affirme avoir envoyé un courrier au CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras pour leur propose de "financer la reconversion professionnelle" des employés de la filière du foie gras, pour les "former à produire du faux gras", l'imitation végane du foie gras fabriquée en général à partir de noix de cajou et d'huile de coco.

L'association se dit même prête à payer les formations des éleveurs de canard et d'oies gras, selon Anissa Putois, la porte parole de l'association : "On offre vraiment d'aider les professionnels qui voudraient passer à d'autres modes de production. On propose le faux gras parce que le foie gras selon nous , c'est une production cruelle qui repose sur le gavage. Cela aiderait bien sûr les animaux, mais ça aiderait aussi les éleveurs, puisque ce mode de production n'a plus l'air rentable ni tenable avec la grippe aviaire".

"Grotesque" et "indécent", pour la présidente du CIFOG

Quand elle a lu ça, la présidente de l'interprofession des palmipèdes à foie gras a manqué de s'étouffer. En pleine épizootie, alors que certains éleveurs ont tout perdu, Marie-Pierre Pé trouve "indécente" une telle proposition : "Je me suis dit, c'est grotesque, ils n'ont quand même pas osé ! Proposer cette solution à des professionnels qui sont encore sous le choc d'une crise sanitaire pour laquelle ils sont des victimes. Cette campagne est indécente et manipulatoire".

Marie-Pierre Pé rajoute que selon un sondage, 8 français sur 10 ne sont pas prêts à remplacer le foie gras par une imitation végétale. Mais PETA insiste. L'association animaliste affirme qu'à l'étranger, elle aide déjà des éleveurs laitiers à se reconvertir pour faire du lait d'avoine.