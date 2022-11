La grippe aviaire déjà de retour en Occitanie : une nouvelle saison de galère pour les éleveurs

La grippe aviaire a recommencé à frapper des élevages français dès cet été, de manière très précoce, après une saison 2021-2022 catastrophique. "A la mi-octobre 2022, environ 21,8 millions d'animaux (palmipèdes et volailles) avaient été abattus en France dans le cadre de la gestion de la crise (août 2021-mai 2022)" détaille le ministère de l'Agriculture.

Et donc, on l’a appris le 10 novembre , les volailles de plein air doivent de nouveau être confinées partout en France pour tenter d'endiguer la grippe aviaire qui a entraîné l'abattage de plus de 770.000 animaux depuis l'été.

Premier cas dans le Sud-Ouest

Et puis un premier cas suspect de grippe aviaire a été mis en évidence dans un élevage près d’Albi vendredi. Résultats, un périmètre est imposé pour 33 communes dans lesquelles on ne peut plus vendre ni déplacer les volailles. En plus un cygne, porteur du virus de la grippe aviaire, a également été découvert dans le Lot-et-Garonne. Des mesures ont été immédiatement mises en place pour 62 communes notamment dans le Gers et Tarn-Garonne. En tout cas ces deux foyers à la mi-novembre dans le Sud-Ouest sont très inquiétants et précoces. Les années précédentes, notre région était touchée par la grippe aviaire plutôt vers le mois de janvier.

Du foie-gras pour Noel, oui mais ...

Une annonce qui ne change rien chez beaucoup d’éleveurs, parce qu’ils n’ont plus d’animaux. Ils n’arrivent pas à trouver de canetons pour les élever. Gilles Jaussely est éleveur de canard à Viviers-les-Lavaur dans le Tarn. Il n’a pas reçu de canetons cette année. Ses bâtiments sont désespérément vides. Mais ce n’est pas pour ça que vous n’aurez pas de foie-gras pour Noel. Les conserveries françaises vont aller ce servir ailleurs. "Le consommateur est averti. Il y trouvera du foie gras au prix fort et excessif bien sûr cette année. Il y en a qui vont se faire de l'argent. Les conserveries font travailler des éleveurs à l'étranger. Le canard arrive ici pas cher du tout en France, ils sont transformés en France. Donc quand vous achetez dans les grandes surfaces, s'est transformée en France, mais la plupart ça arrive de pays de l'Est"

Des petits élevages plus autarciques ou on fait tout

Sylvie Colas est porte-parole à la Confédération Paysanne du Gers. Cette éleveuse de poulets est aussi référente grippe aviaire pour le syndicat. Elle estime qu'il faut un changement profond de la filière. Sinon, on va continuer d'enchainer les crises comme ces cinq dernières années. "Au lieu de spécialiser des régions qui produisent que le prêt à gaver qui va être gavé dans le Tarn, dans le Gers ou les Landes et de concentrer le prêt à gavé, par exemple dans la région des Deux-Sèvres. Des animaux qui vont être transportés. Il faut retrouver cette dynamique que nous avions des petits élevages plus autarciques ou on fait tout de A à Z. C'est à dire qu'on élève de un jour jusqu'à l'âge de rentrer en gavage au moins l'age d'aller dans un abattoir avec nos animaux. Il faut effectivement arrêter cette segmentation de la production. Ou les animaux ne font que circuler d'un endroit à l'autre, d'une région à l'autre, voire d'un pays à l'autre. Donc, et de cette façon, on peut espérer -si le virus arrive -, que la zone puisse être fermée sur elle même."

Un élevage sans canard chez Gilles Jaussely, à Viviers-les-Lavaur. © Radio France - SM

