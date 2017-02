Grippe aviaire : une soixantaine de personnes rassemblées à Toulouse

Une soixantaine de personnes ont manifesté dimanche 12 février sur la place du Capitole puis dans les rues de Toulouse, en soutien de la filière agricole touché depuis plusieurs mois par une nouvelle crise de grippe aviaire.

C’est une seconde crise liée à la grippe aviaire qui vient menacer les élevages paysans. Ce dimanche 12 février 2017, une soixantaine de personnes se sont réunies à la mi-journée, à l’appel de la Confédération paysanne des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, place du Capitole, à Toulouse. Le rassemblement a commencé par un pique-nique qui a permis d'échanger avec les passants. Puis à 14h, un cortège a défilé dans les rues de Toulouse jusqu'à la préfecture.

Stop à l’abattage des canards

Ça fait deux ans de suite que le monde agricole subit de plein fouet la même crise, dû au virus de la grippe aviaire. 231 foyers de grippe aviaire sont liés au virus H5N8, dans des élevages de neuf départements, principalement dans le Gers (91) et les Landes (82). Et l’abattage massif décidé par le ministère de l’agriculture en janvier 2017, qui a concerné près de deux millions de canards afin de contenir la diffusion du virus, n’a pas eu encore pour effet de limiter la propagation. Des mesures de bio-sécurité "jugées inadaptées et insupportables pour les petites fermes" explique la Confédération paysanne, et qui privilégieraient les industries et les concentrations d’élevage. "Dans le Gers, 15 % à 20 % des 250 producteurs conserveurs ont disparu lors de la première épidémie de 2015-2016. Désormais nous nous attendons au pire" raconte Sylvie Colas, porte-parole du syndicat.

Repenser la filière

Parmi les revendications, on retrouve la diminution de la densité des élevages, la relocalisation des outils de transformation, le développement de la recherche sur les races rustiques, et la promotion des petites fermes. "Il faut surtout éviter les déplacements et la segmentation de la filière. Jusqu'à ce qu'ils terminent son cycle, un caneton devenu canard effectue quatre déplacements C'est autant de risque de faire progresser le virus", explique Jean, 43 ans, producteur dans le Tarn.

Le Cifog - qui représente les éleveurs et industriels de la filière foie gras - craint des pertes de l'ordre de 75 à 80 millions d'euros pour la filière, en comptant le coût de l'abattage et du vide sanitaire.