Grippe aviaire: une tombola pour aider une éleveuse de volailles au marché bio de Pau

Alors que le vide sanitaire commence ce lundi, les producteurs du marché bio du Foirail à Pau ont lancé une tombola pour aider une éleveuse de volaille. 2 000 euros ont été récoltés.

Ce lundi commencent 6 semaines de vide sanitaire pour les éleveurs de palmipèdes dans 5 départements du Sud Ouest dont les Pyrénées-Atlantiques. Florence Lucats élève des poulets, et elle aussi elle n'a plus le droit de faire entrer des poussins. Alors au marché bio du Foirail à Pau, les producteurs ont lancé une cagnotte pour l'aider à passer le cap. Ils ont récolté 2 000 euros.

Plus de stock d'ici 15 jours

Florence Lucats a 32 ans, elle a installé toute seule son exploitation de volailles il y a 10 ans. Et elle subit de plein fouet l'épidémie de grippe aviaire. Elle est basée dans les Landes, à Peyre, et à cause du vide sanitaire elle ne peut plus faire entrer de poussin à partir de lundi. Sauf que son stock est quasiment épuisé. Cela veut dire que pendant ces six semaines, et le temps de faire grandir les poussins, elle ne va plus avoir de revenus pendant plusieurs mois. Sur son étal, un panneau indique aux clients qu'elle n'aura plus de volailles à vendre d'ici 15 jours, seulement quelques œufs. Elle est donc très inquiète pour son compte en banque.

Les producteurs ont organisé une tombola pour aider Florence Lucats © Radio France - Margaux Stive

Une cagnotte solidaire

Face à cette situation, les autres producteurs du marché bio du Foirail ont décidé de lancer une tombola pour l'aider. Le principe est simple, chacun donne un de ses produits en lot, et les clients achètent des tickets de tombola. Quelques centaines d'euros récoltés en deux tirages, mais pour Florence c'est déjà beaucoup. De quoi manger, et surtout de quoi lui redonner un peu le sourire.

La tombola a permis de récolter 2 000 euros. À partir de mercredi une urne sera installée au marché bio pour ceux qui souhaitent encore aider Florence.