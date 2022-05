Grippe aviaire en Dordogne : un mois après, "les éleveurs ont plus de questions que de réponses"

Un peu plus d'un mois après le début de l'épisode historique de grippe aviaire en Dordogne, les indemnisations pour les éleveurs touchés tardent à arriver. "Les agriculteurs sont dans le désarroi le plus total", déplore Yannick Frances, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Dordogne.

"On ne voit toujours pas le bout du tunnel", déplore Yannick Frances, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Dordogne, invité de France Bleu Périgord vendredi 6 mai. Un mois après l'apparition d'un premier cas de grippe aviaire en Dordogne, les éleveurs périgourdins sont loin d'être sortis de la crise. "Il y a un tout petit regain d'espoir parce que depuis samedi dernier, nous n'avons aucune nouvelle suspicion dans le département." Au total, 59 foyers de contamination ont été découverts en Dordogne. "Mais on est toujours inquiets", affirme Yannick Frances, après la détection d'un cas à Saint-Romain, en Charente, aux portes de la Dordogne.

Réécoutez l'interview de Yannick Frances, invité de France Bleu Périgord ce vendredi. Copier

Même les premiers éleveurs touchés par l'influenza aviaire le 2 avril n'ont pas encore pu reformer un élevage. "Il y a un protocole très lourd", explique le vice-président de la Chambre d'agriculture. "On est obligés de faire un vide sanitaire, plusieurs nettoyages et une désinfection. Aujourd'hui, si nous n'avons pas de zone de protection supplémentaire, on espère pouvoir redémarrer fin mai. Il faut juste réussir à lever les restrictions de transport des canetons."

Indemniser les éleveurs dans les zones préservées

En attendant, les éleveurs n'ont toujours pas touché la moindre indemnisation. "Les éleveurs ont plus de questions que de réponses. Ils ne reçoivent que des promesses après avoir rempli les dossiers", affirme Yannick Frances. "Les premiers versements devraient arriver à partir de la semaine prochaine. Sauf qu'ils ne prendront en compte qu'une partie des pertes, seulement la valeur des animaux. Les pertes de non production ne seront comptabilisées qu'à partir du mois de juillet. Et nous ne savons pas quel montant sera pris en compte."

à lire aussi Grippe aviaire : le département de la Dordogne lance un plan de soutien aux producteurs

"Pour l'instant, tout le monde s'est surtout projeté sur la partie sanitaire, il fallait contenir la maladie", tente d'expliquer le vice-président de la Chambre d'agriculture. "Mais maintenant, il faut absolument mettre systématiquement en avant la partie économique. On voit des agriculteurs en plein désarroi parce qu'ils ne savent pas où ils vont. On a mis en place des cellules de crise toutes les semaines et nous faisons remonter les besoins au ministère de l'Agriculture." Yannick Frances pointe aussi des cas "compliqués" dans l'ouest du département. "Il n'y a aucun cas mais ils ne peuvent quand même pas produire parce qu'il n'y a pas de canetons. Sauf qu'ils ne rentrent pas dans les critères d'indemnisation..."

Tirer les leçons de la crise

Le vice-président de la Chambre d'agriculture pense surtout à l'après, et au maintien de la filière. "On sait que ça va redémarrer fortement, et nous allons l'accompagner", assure-t-il. "On travaille déjà à la remise en place des canetons et des poussins, on cherche de nouveaux marchés et on travaille à la mise en place de nouveaux abattoirs et d'autres circuits de distribution. Donc la filière va repartir, mais on ne sait pas quand." Car tous les éleveurs vont vouloir se fournir en canetons en même temps. "Ça va nous servir de leçon", affirme Yannick Frances. "On travaille déjà à la mise en place d'un nouveau couvoir dans le département. Il faut que le Périgord soit complètement autonome à l'avenir, on ne veut plus revivre ça."

Il faut tirer un profit de l'expérience des éleveurs pendant cette crise. - Yannick Frances, vice-président de la Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pour trouver des solutions, les éleveurs des foyers touchés vont être concertés. "Ils ont fait des observations pendant cette crise", détaille le vice-président de la Chambre d'agriculture. "Ils ont cherché à savoir pourquoi les animaux mouraient, pourquoi certains étaient touchés et pas d'autres. C'est ça que nous voulons faire valoir auprès de nos scientifiques, pour sélectionner de nouvelles espèces. Il faut tirer un profit de l'expérience des éleveurs."