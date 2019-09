Grosmagny : un magasin de produits agricoles en projet

Grosmagny, France

Le projet est mené par la municipalité de Grosmagny. Après avoir racheté les murs de l'ancien café en face de la mairie, la commune veut en faire un magasin avec un atelier de découpe et transformation de viande attenant.

Une quinzaine de producteurs locaux sur les rangs

Objectif, promouvoir et valoriser les circuits courts sans intermédiaire. Réalisée par la chambre d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort, une étude de marché indique que le potentiel est là. Et l'offre également. Une quinzaine de producteurs locaux ont déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés. " On a acquis ce bâtiment par soucis de protection. On ne voulait qu'il se fasse n'importe quoi à cet endroit. Si on peut valoriser l'agriculture locale, c'est une bonne chose" explique le maire de Grosmagny Maurice Leguilon.

Un atelier de découpe accolé au magasin

Ce projet est une belle opportunité pour les agriculteurs locaux. L'intérêt pour eux est de vendre directement aux consommateurs. " Les producteurs de viande bovine sont très attirés par l'atelier de transformation et de de découpe. Aujourd'hui, il passe par des prestataires pour réaliser la découpe. Ca les intéressait d'avoir un atelier plus proche" explique Cécile Eimberk, conseillère à la chambre d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort.

Des produits variés au choix

Viande bovine, fruits, légumes, fromages, le magasin devrait pouvoir présenter suffisamment de produits mis à par les fruits ou l'offre est très limité dans la région. Les élus de Grosmagny sont entrain de chiffrer le projet et espère des subventions pour limiter la dépense. Le magasin pourrait ouvrir au plus tard en 2022.

Un autre magasin dans le pays de Montbéliard ?

Un autre projet équivalent a aussi été lancé dans le pays de Montbéliard. Le lieu du magasin n'est pas encore défini. Un groupe de producteurs locaux est là aussi intéressé pour faire de la vente en commun. La chambre d'agriculture travaille en partenariat avec PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) dans le cadre de son plan alimentaire territorial.