Guéret, ville des gourmands aujourd'hui !

Les amateurs de gastronomie ont rendez-vous place Bonnyaud, toute la journée pour la 2e édition du "Village des gourmets". Sept Toques blanches de la Creuse vont présenter leurs spécialités. Particularité: ils viennent avec leurs producteurs pour mettre en valeurs les produits du département.

Guéret, symbole de la gastronomie de la Creuse samedi 1er avril ! Sept chefs cuisiniers, membres de l'association des Toques blanches du Limousin vous donnent rendez-vous place Bonnyaud. Ils ne seront pas seuls: ils viennent avec une vingtaine de producteurs du département pour mettre en avant les savoirs-faire culinaires de la Creuse. L'idée est de favoriser les circuits courts: producteurs, restaurateurs et consommateurs seront réunis au même endroit.

Canard, boeuf, et même de l'autruche !

Parmi les chefs cuisiniers présents, il y a Pierre Rullière. Il dirige Le Coq d'Or, à Chénérailles. Il est aussi responsable départemental des Toques blanches du Limousin. Ceux qui aiment le canard vont trouver leur bonheur à son stand. Le chef prépare un pot-au-feu avec des magrets et des morceaux de cuisses. "De belles cuisses que je vais pocher dans le bouillon de canard que j'ai préparé, explique Pierre Rullière. Le bouillon sera parfumé avec des cébettes, du basilic thaï, du curcuma. Il y aura des poireaux, des navets boule d'or, de la carotte. Et j'ajouterai des germes de soja pour le côté "croquant", dit le chef en souriant. Les autres restaurateurs ont prévu du boeuf, du cochon et même de l'autruche !

Valoriser les produits de la Creuse

Si certains produits vous plaisent, vous pourrez les acheter sur place. Pour cette 2e édition du Village des gourmets, chaque chef est venu avec ses producteurs. L'idée est de valoriser les fromages, les canards ou encore la bière produits juste à côté de chez vous. "Et les prix sont plus raisonnables quand il y a moins d'intermédiaires", ajoute Pierre Rullière.

Les dégustations sont gratuites. Vous pourrez aussi découvrir les sculptures sur fruits et légumes de Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de France, champion de France et d'Europe. Vous aurez droit aussi à des constructions en sucre, du "sucre artistique" avec Yannick Maurie, champion du monde 2017.