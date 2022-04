Guerre en Ukraine : "À la fin de l'année, je vais perdre près de 15 000 euros" annonce un éleveur basque

Les agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques sont en colère. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) tenait une conférence de presse ce vendredi pour alerter sur la situation actuelle chez les agriculteurs. Ils dénoncent une augmentation de leurs charges depuis le début de l'année mais que leurs revenus ne suivent pas. La FDSEA parle d'un "moment critique" avec une hausse de 82% du prix des engrais, de 50% de l'achat alimentaire "et ce n'est pas fini", s'inquiète le syndicat agricole. Le président de la FDSEA 64, Sébastien Uthurriague, demande à ce que "tout le monde en soit conscient".

"On payait l'engrais 400 euros la tonne, là ça dépasse 1.000 euros"

Christian Bidegarray fait partie des 3.500 éleveurs du Pays Basque mais il s'inquiète pour son exploitation. "On utilise de l'engrais azoté mais le prix a largement augmenté. L'an dernier, on le payait 400 euros la tonne et là ça dépasse 1.000 euros. On en utilise plus de quatre tonnes pour faire pousser l'herbe et nourrir nos bêtes." Cet éleveur installé depuis 1995 constate la même chose sur le prix du carburant qu'il met dans ses tracteurs : "On aura un surcoût de près de 4.000€ sur notre exploitation à cause de l'augmentation du prix du GNR (gazole non routier)."

L'une des réserves d'engrais azoté dont le prix a bondi en un trimestre. © Radio France - Yvan Plantey

Même chose pour le film d'enrubannage des fourrages ou les aliments qu'il achète en complément mais impossible pour lui de répercuter cette hausse globale sur l'entreprise qui achète son lait de brebis. "Le prix est fixé en début de saison et on ne peut plus y toucher. On n'avait pas prévu une telle hausse de charges. Je ne sais pas ce que l'on pourra faire", s'inquiète le Basque. Il a déjà fait les comptes jusqu'à la fin de l'année et si la situation ne bouge pas, il perdra "près de 15 000 euros par rapport à l'an dernier". Il assure qu'il peut "faire le dos rond pour une année", mais que cela va se compliqué si cela perdure.